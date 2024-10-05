موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الهلال، نظيره الفيحاء في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة آرينا.

الهلال، استهل الموسم بقوة وحقق العلامة الكاملة بعد مرور ست جولات، وسيعمل على مواصلة انتصاراته أمام الفيحاء للاستمرار في التربع على صدارة ترتيب الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والفيحاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 18 أكتوبر 2024 على المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والفيحاء على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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