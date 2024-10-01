أخبار النصر اليوم | سخرية رونالدو من أحد الصحفيين، وتطورات حالة سالم النجدي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 أكتوبر 2024.

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تصرف جميل جديد من الأسطورة البرتغالي خلال مباراة الريان والنصر

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المدافع السعودي أثار قلق الجميع خلال اللقاء القاري

ماذا قال يوسف علي في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام النصر؟

شقيق السنغالي يتحدث عقب الفوز أمام الريان القطري..

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العروبة في الجولة السادسة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ماذا حدث لظهير النصر؟

رونالدو يواصل التألق مع نادي النصر..

العالمي يبقي الرهيب عند نقطة الصفر..

الجماهير على موعد مع إثارة كبيرة في دوري روشن..

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

GOAL

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

مجهود لاعب في عمر العشرينات وليس على مشارف الأربعينات..

لقطة مرعبة في مباراة النصر والريان..

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

الشرطة كان قد تعادل أمام النصر، فماذا سيفعل أمام الهلال في الغد بعد حديث مدربه؟

بداية رائعة لمهاجم الهلال في الموسم الحالي..

الإعلان الترويج للنسخة الجديدة من موسم الرياض..