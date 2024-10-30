أخبار النصر اليوم | الشباب ينتقم لحمدالله بطريقة مدهشة، وفهد الهريفي يتحول لتدريب الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 30 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 أكتوبر 2024.

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نجم النصر أهدر فرصة إنقاذ فريقه من الخروج من كأس الملك

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كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

النصر أحبط جمهوره بالخروج من كأس الملك عقب خسارة السوبر بداية الموسم

النصر أحبط جمهوره بالخروج من كأس الملك

النصر خسر اللقاء وغادر كأس الملك

موقف غريب من نجم النصر الأسبق أثار استغراب الجميع في الوسط الرياضي السعودي!

الليث الأبيض ثأر لنجمه في الوقت المناسب..

رسالة كريستيانو رونالدو إلى الجماهير النصراوية..

ماذا فعل ساديو ماني؟!..

ماذا قدم كريستيانو رونالدو في ليلة وداع النصر لكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؟

النصر يفقد بطولة جديدة..

تعرف على جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

GOAL

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

"الكرة الذهبية" أصبحت تثير الجدل دائمًا..

التعادل المخيب مع الخلود فتح النار على اللاعبين

تعرف على موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..