أخبار النصر اليوم | تراجع مفاجئ في سيناريو تاليسكا .. وتحذير من تكرار "خطأ" ماجد عبد الله مع رونالدو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 18 يناير 2025
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"كريستيانو رونالدو سبب شهرتكم" .. هاني الداود يستفز جماهير الهلال، والشيخ يرد بتصريح ناري!
تسبب هاني الداود، إداري النصر السابق، في حالة جدل بسبب تصريحاته عن شعبية الهلال وتأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة السعودية منذ انضمامه للنصر قبل عامين.
فيديو | نجل عمر السومة يطلب قميص النصر.. ووالده: "الأهلي فقط!"
لم ينس النجم السوري المميز عمر السومة أيامه في الأهلي السعودي، لا يزال يخشى على مشاعر جماهير "الراقي" في أدق تفاصيل حياته، حتى مع أبنائه.
"حتى الوزير يتقولون عليه" .. ملف الدعم يشعل معركة شرسة بين أنصار الهلال والاتحاد!
يمثل ملف دعم الأندية الكبرى في السعودية من برنامج الاستقطاب، جدلًا كبيرًا وخصوصًا بين أنصار الهلال والاتحاد، حيث يزعم الهلاليون أن الجميع كان متساويًا في الدعم بينما يرى مؤيدو العميد أن منافسهم حصل على أكبر قدر من الدعم.
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"لا تحمل الفشل لحكم بريء" .. الرئيس التنفيذي للنصر يدفع ثمن مبررات التعثر أمام التعاون
عارض الناقد الرياضي صالح الطريقي، تصريحات ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر بعد التعادل مع التعاون، مشيرًا إلى أنها محاولة تبرير للنتائج السلبية من خلال إلقاء اللوم على التحكيم.
خالد العطوي: كريستيانو رونالدو ضحية مثل بنزيما بسيناريو "ظالم"!
دافع خالد العطوي، مدرب منتخب السعودية للشباب السابق، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة له غير منطقية في ظل سوء مستوى الفريق بشكل عام.
أول ضحايا "عاصفة الجمعان" .. النصر يمهد الطريق للإطاحة بستيفانو بيولي
أصبح المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، على حافة الرحيل عن الدوري السعودي، بعد تراجع مستوى نتائج العالمي في الفترة الأخيرة.
رغم العروض الثلاثة .. تراجع مفاجئ في مخطط النصر تجاه أندرسون تاليسكا!
كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن موقف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
"هذا مستحيل" .. كريستيانو رونالدو ينفجر غضبًا والسبب لاعبي التعاون!
لم يستطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أن يخفي غضبه وخيبة أمله في ظل النتائج السلبية للعالمي، والتي كان آخرها التعادل مع التعاون.
النصر يقف على طبيعة إصابة محمد سيماكان .. واختبار طبي يحدد موعد عودته
كشفت تقارير صحفية، عن طبيعة إصابة الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام التعاون.
قبل تجديد العقد .. تحذير النصر من تكرار "خطأ" ماجد عبدالله التاريخي مع كريستيانو رونالدو!
شهدت الأيام الماضية تأكيدات عالمية ومحلية، على اقتراب نادي النصر من تجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
ليس محمد صلاح فقط .. الهلال يقترب من نجم ليفربول، وأنباء عن رحيل "منقذ" النصر
فجّر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مفاجآت من العيار الثقيل، تتعلق بتحركات الهلال والنصر في سوق الانتقالات، كاشفًا عن صفقات كبرى تقترب من الانضمام إلى الأزرق، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.
انتقد حكم المباراة .. ماجد الجمعان يفاجئ جماهير النصر بقرار منتظر بعد التعادل "المحبط" مع التعاون
أشعل ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة نادي النصر، حماس الجماهير، عقب تعادل فريق الكرة أمام التعاون، بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.
النصر والتعاون | لابورت يرد على فهد الهريفي .. وليس كل من يخسر الكأس "ينتقم في الدوري"
نتيجة لم يتمنها عشاق النصر، كون فارس نجد، قد تأخر خطوة جديدة في سباق المنافسة على الدوري، بتعادله مع التعاون بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن.
"لن يكون الوحيد!" .. النصر يوافق على الاستغناء عن أحد نجومه الدوليين
وافق مسؤولو نادي النصر، على "الاستغناء" عن أحد النجوم الدوليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".
"لن يتوقف عند هذا الأمر" .. زميل رونالدو السابق يكشف عن موقفه من الوصول إلى 1000 هدف!
أكد النجم البولندي توماش كوشاك، زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، على أن طموحات قائد النصر لن تتوقف عن وصوله إلى 1000 هدف فقط، بل سيحدد أهدافًا أخرى ليحققها.