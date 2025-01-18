أخبار النصر اليوم | تراجع مفاجئ في سيناريو تاليسكا .. وتحذير من تكرار "خطأ" ماجد عبد الله مع رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 18 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 18 يناير 2025

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تسبب هاني الداود، إداري النصر السابق، في حالة جدل بسبب تصريحاته عن شعبية الهلال وتأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة السعودية منذ انضمامه للنصر قبل عامين.

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لم ينس النجم السوري المميز عمر السومة أيامه في الأهلي السعودي، لا يزال يخشى على مشاعر جماهير "الراقي" في أدق تفاصيل حياته، حتى مع أبنائه.

يمثل ملف دعم الأندية الكبرى في السعودية من برنامج الاستقطاب، جدلًا كبيرًا وخصوصًا بين أنصار الهلال والاتحاد، حيث يزعم الهلاليون أن الجميع كان متساويًا في الدعم بينما يرى مؤيدو العميد أن منافسهم حصل على أكبر قدر من الدعم.

عارض الناقد الرياضي صالح الطريقي، تصريحات ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر بعد التعادل مع التعاون، مشيرًا إلى أنها محاولة تبرير للنتائج السلبية من خلال إلقاء اللوم على التحكيم.

دافع خالد العطوي، مدرب منتخب السعودية للشباب السابق، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة له غير منطقية في ظل سوء مستوى الفريق بشكل عام.

أصبح المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، على حافة الرحيل عن الدوري السعودي، بعد تراجع مستوى نتائج العالمي في الفترة الأخيرة.

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن موقف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

لم يستطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أن يخفي غضبه وخيبة أمله في ظل النتائج السلبية للعالمي، والتي كان آخرها التعادل مع التعاون.

كشفت تقارير صحفية، عن طبيعة إصابة الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام التعاون.

شهدت الأيام الماضية تأكيدات عالمية ومحلية، على اقتراب نادي النصر من تجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

فجّر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مفاجآت من العيار الثقيل، تتعلق بتحركات الهلال والنصر في سوق الانتقالات، كاشفًا عن صفقات كبرى تقترب من الانضمام إلى الأزرق، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

أشعل ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة نادي النصر، حماس الجماهير، عقب تعادل فريق الكرة أمام التعاون، بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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نتيجة لم يتمنها عشاق النصر، كون فارس نجد، قد تأخر خطوة جديدة في سباق المنافسة على الدوري، بتعادله مع التعاون بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن.

وافق مسؤولو نادي النصر، على "الاستغناء" عن أحد النجوم الدوليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

أكد النجم البولندي توماش كوشاك، زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، على أن طموحات قائد النصر لن تتوقف عن وصوله إلى 1000 هدف فقط، بل سيحدد أهدافًا أخرى ليحققها.