ليس محمد صلاح فقط .. الهلال يقترب من نجم ليفربول، وأنباء عن رحيل "منقذ" النصر

الهلال يقترب من صفقة الموسم..

فجّر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مفاجآت من العيار الثقيل، تتعلق بتحركات الهلال والنصر في سوق الانتقالات، كاشفًا عن صفقات كبرى تقترب من الانضمام إلى الأزرق، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

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وذكر الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن الهلال لا ينوي التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح فقط من ليفربول، بل ويقترب أيضًا من حسم صفقة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في ظل انتهاء عقد الثنائي في الصيف المُقبل.

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وقال الشنيف إن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، وسعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب، في رحلة إلى لندن، منذ الـ48 ساعة الماضية، لإنهاء صفقة اللاعب المواليد، وكذلك الاتفاق مع ثنائي ليفربول، محمد صلاح وفان دايك، مضيفًا أنه تم الاتفاق على كل شيء مع صلاح، وبات اللاعب بنسبة 99% إلى الهلال، كما تم التحدث مع فان دايك أيضًا بشأن كافة الأمور، وبدا قريبًا من المملكة أرينا، فيما أوضح أن اللاعبين سينتقلان إلى بطل دوري روشن، في الفترة الصيفية المقبلة، وليس يناير الجاري، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

من ناحية أخرى، كشف خالد الشنيف عن وجود أنباء تتعلق برحيل اثنين من لاعبي النصر، وهما المدافع الإسباني إيميريك لابورت، صاحب الأهداف المؤثرة، والذي أحرز هدف تعادل النصر مع التعاون، الجمعة، في مباراة الجولة 15 من دوري روشن، وكذلك البرازيلي أنجيلو جابرييل، رغم انتقاله مؤخرًا إلى العالمي، خلال الفترة الصيفية الماضية.

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ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة من 15 مباراة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، فيما يأتي النصر في المركز الرابع بـ29 نقطة، بفارق نقطتين عن القادسية، الذي صعد للمركز الثالث.