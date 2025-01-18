"هذا مستحيل" .. كريستيانو رونالدو ينفجر غضبًا والسبب لاعبي التعاون!

لم يستطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أن يخفي غضبه وخيبة أمله في ظل النتائج السلبية للعالمي، والتي كان آخرها التعادل مع التعاون.

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وتعادل النصر مع التعاون (1ـ1)، أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليهبط إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، متخلفًا عن الهلال والاتحاد المتصدرين بفارق 11 نقطةً.

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وأثناء مغادرته أرض الملعب بعد نهاية اللقاء، عبر رونالدو عن استيائه الشديد من تعمد لاعبي التعاون إهدار الوقت، زاعمًا أنهم دائمًا ما يسقطون على الأرض لتعطيل اللعب والخروج بهذه النتيجة.

ونقلت قنوات "SSC" الرياضية لقطة خروج رونالدو من الملعب بالصوت والصورة، وهو يقول "دائمًا على الأرض.. هذا الأمر مستحيل"، وبدا غاضبًا للغاية وهو في طريقه إلى غرفة ملابس النصر.

ورغم ذلك حافظ رونالدو على عادته ونشر رسالة عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "سنواصل القتال".

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وفشل رونالدو في هز شباك التعاون خلال مباراة الأمس، لكنه لا يزال في وصافة ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع زميله السابق كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد ومتخلفًا عن المتصدر ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال بفارق هدف.