أول ضحايا "عاصفة الجمعان" .. النصر يمهد الطريق للإطاحة بستيفانو بيولي

العالمي يبدأ رحلة البحث عن المدرب الثالث..

أصبح المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، على حافة الرحيل عن الدوري السعودي، بعد تراجع مستوى نتائج العالمي في الفترة الأخيرة.

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وتعادل النصر مع التعاون (1ـ1)، أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليهبط إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، متخلفًا عن الهلال والاتحاد المتصدرين بفارق 11 نقطةً.

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وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن إدارة نادي النصر تنوي إنهاء عقد بيولي، لعدم قناعتهم بما يقدمه مع الفريق على مستوى الأداء والنتائج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة النصر ستبدأ في رحلة البحث عن مدرب بديل "يعيد هيبة الفريق خلال الفترة المقبلة".

وكان حامد الجمعان، الرئيس التنفيذي شركة نادي النصر، قد كتب تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة "X" بعد تعثر النصر الأخير، قال فيها: "الحمدلله على كل حال.. ليست النتيجة التي حضرنا من أجلها، هناك تغييرات قادمة للفريق وفق الحاجة".

يذكر أن ستيفانو بيولي تولى قيادة النصر في سبتمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، وخلال هذه الفترة خاض الفريق 19 مباراة حقق خلالها 12 انتصارًا و3 تعادلات و4 هزائم.