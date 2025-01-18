النصر يقف على طبيعة إصابة محمد سيماكان .. واختبار طبي يحدد موعد عودته

النجم الفرنسي غادر مباراة التعاون مصابًا

كشفت تقارير صحفية، عن طبيعة إصابة الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام التعاون.

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وتعادل النصر مع التعاون (1ـ1)، أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليهبط إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، متخلفًا عن الهلال والاتحاد المتصدرين بفارق 11 نقطةً.

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سيماكان تعرض لإصابة في مباراة التعاون، خرج على إثرها عبر تبديل اضطراري، ودخل مكانه زميله علي لاجامي، خلال الوقت بدل الضائع، ليثير قلق جماهير النصر الغاضبة من تراجع مستوى ونتائج الفريق.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلًا عن مصادر من داخل الجهاز الطبي للنصر أن سيماكان "يُعاني من كدمةٍ في الورك"، بسبب إحدى التدخلات المشتركة القوية خلال مباراة التعاون.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجهاز الطبي للفريق النصراوي، سيحسم اليوم السبت، إذا ما كان اللاعب الفرنسي بحاجةٍ إلى الخضوع لأشعةٍ من أجل الاطمئنان على حالته، أم أنها مجرد كدمة خفيفة وسيعود سريعًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

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ويعتبر سيماكان من العناصر الأساسية في تشكيلة النصر منذ انضمامه للعالمي في صيف 2024، قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، حيث يلعب بجوار النجم الإسباني إيميريك لابورت.