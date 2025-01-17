"لن يتوقف عند هذا الأمر" .. زميل رونالدو السابق يكشف عن موقفه من الوصول إلى 1000 هدف!

رونالدو لا يتوقف عن وضع الأهداف .. هذا ما قاله زميله السابق!

أكد النجم البولندي توماش كوشاك، زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، على أن طموحات قائد النصر لن تتوقف عن وصوله إلى 1000 هدف فقط، بل سيحدد أهدافًا أخرى ليحققها.

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واقترب رونالدو من تجديد عقده مع النصر لمدة عام آخر، حيث أعلن من قبل عن أنه يستهدف الوصول إلى تسجيل 1000 هدف في مسيرته.

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وتحدث كوشاك في تصريحات خاصة لـ "GOAL.COM" قائلًا: "البيئة التي يلعب فيها تساعده على تحقيق هذا الأمر".

وأضاف: ""كل شيء ممكن، تسجيل 1000 هدف إنجاز كبير، لكن مع كريستيانو لا شيء مستحيل، فهو يضع لنفسه أهدافًا باستمرار، وإذا وصل إلى هذا الهدف، سيحدد هدفًا جديدًا".

وواصل: "رونالدو يبلغ الآن 39 عامًا، لكنه يظل لائقًا بدنيًا وقادرًا على المنافسة، فالدوري الذي يلعب فيه يمنحه فرصة جيدة لتحقيق هذا الإنجاز، خاصة إذا استمر لثلاثة مواسم إضافية".

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وعن استمرار رونالدو في الملاعب قال كوشاك: "الأمر يعتمد على مدى لياقته والبيئة التي يلعب فيها، وكرة القدم في الدوريات الكبرى أصبحت أكثر سرعة وكثافة، لكن إذا لعب في دوري يتطلب مجهودًا أقل، مثل الدوري السعودي، فيمكنه الاستمرار لفترة أطول".

وأنهى النجم البولندي تصريحاته قائلًا: "رونالدو محترف للغاية، يهتم بلياقته ويقلل من الإصابات، هذه الصفات الأساسية ساعدته على الاستمرار".

ومنذ انضمامه إلى النصر في يناير 2023، سجل رونالدو 81 هدفًا في 90 مباراة، مما يجعله أحد أبرز النجوم في الدوري السعودي. وتأتي التقارير حول العقد الجديد كجزء من خطط النصر للاستفادة من إمكانياته الهائلة.