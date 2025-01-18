"حتى الوزير يتقولون عليه" .. ملف الدعم يشعل معركة شرسة بين أنصار الهلال والاتحاد!

تصريحات وزير الرياضة محل نزاع

يمثل ملف دعم الأندية الكبرى في السعودية من برنامج الاستقطاب، جدلًا كبيرًا وخصوصًا بين أنصار الهلال والاتحاد، حيث يزعم الهلاليون أن الجميع كان متساويًا في الدعم بينما يرى مؤيدو العميد أن منافسهم حصل على أكبر قدر من الدعم.

ونشر الصحفي عثمان أبو بكر، تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة "X"، قال خلالها قائلًا: "حتى سمو الوزير يتقولون عليه ويغيرون كلامه وهو لا يزال على كرسي المنصب!، كل هذا من أجل أن يفتروا على نادي الاتحاد ويكذبوا أن الدعم متساوي".

واستعرض أبو بكر، مقطع فيديو من برنامج "أكشن مع وليد"، يتحدث خلاله الإعلامي عبد العزيز الزلال، قائلًا: "الوزير قال إن البرنامج دعم الهلال والاتحاد والنصر بـ5 لاعبين، لكل منهم، بينما دعم الأهلي بـ6 لاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي نفس المقطع رد الناقد عبد الله فلاتة: "لا الوزير لم يقل ذلك، قال إن الاتحاد تم دعمه بـ3 لاعبين فقط، بينما تكفل النادي بلاعبين من ميزانيته الخاصة والمقطع موجود للجميع".

واستعرض المقطع أيضًا تصريحات قديمة للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي خلال بودكاست "سقراط"، والتي أوضح فيها الأمور، قائلًا: "البرنامج دعم الاتحاد بـ3 لاعبين وهم كريم بنزيما، نجولو كانتي وديوجو جوتا، من أصل 5 كانت في ميزانية البرنامج لكل نادٍ من الكبار".

وأضاف: "الاتحاد تبقى له لاعبين من ضمن الميزانية، لكن القائمة تسمح بـ8 أجانب، وذلك لأن إدارة الاتحاد تحملت قيمة لاعبين اثنين من الميزانية الخاصة للنادي".