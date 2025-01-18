الدليل سالم الدوسري ومونديال الأندية..

تسبب هاني الداود، إداري النصر السابق، في حالة جدل بسبب تصريحاته عن شعبية الهلال وتأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة السعودية منذ انضمامه للنصر قبل عامين.

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كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف نادي النصر في 2023، في صفقة ضخمة فتحت الباب أمام نجوم كرة القدم العالمية للانضمام إلى أندية الدوري السعودي، مثل كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا وساديو ماني.

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وقال الداود خلال مداخلة عبر برنامج "أكشن مع وليد"، على فضائية "MBC أكشن": "لولا دعم القيادة ووجود كريستيانو رونالدو في النصر ومشاركته في الدوري السعودي، لما عرف العالم نادي الهلال وبقية الأندية".

تصريح الداود أثار استياء الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، ليرد قائلًا: "أولًا: العالم يعرف الكرة السعودية لوجود كريستيانو وكذلك نيمار في الهلال وكريم بنزيما في الاتحاد".

وأضاف موجهًا حديثه إلى الداود: "هل أنت ناسي أن الهلال كان وصيف كأس العالم للأندية قبل قدوم كريستيانو رونالدو إلى السعودية؟، هل أنت ناسي أن سالم الدوسري نجم الهلال كان حديث العالم والمدرب ليونيل سكالوني بعد هدفه التاريخي في مرمى الأرجنتين بكأس العالم 2022".

وختم الشيخ: "الأهم من ذلك، هل خدم كريستيانو رونالدو مشروع نادي النصر، حتى الآن صفر بطولات والنجم البرتغالي خدم نفسه فقط".

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وفشل رونالدو في هز شباك التعاون خلال مباراة الأمس، لكنه لا يزال في وصافة ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع زميله السابق كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد ومتخلفًا عن المتصدر ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال بفارق هدف.