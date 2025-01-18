فيديو | نجل عمر السومة يطلب قميص النصر.. ووالده: "الأهلي فقط!"

النجم السوري لا ينسى أيامه في قلعة "الراقي"

لم ينس النجم السوري المميز عمر السومة أيامه في الأهلي السعودي، لا يزال يخشى على مشاعر جماهير "الراقي" في أدق تفاصيل حياته، حتى مع أبنائه.

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انتشر مقطع فيديو مؤخرًا للسومة وهو يرافق ابنه في ملعب كرة قدم خماسي أثناء تدريب له، وقال: "ابني يطلب مني أن أشتري له قميص النصر، أقول له: لا يوجد!".

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ليرد عليه نجله صغير السن: "لماذا لا يوجد؟" فيرد عليه السومة: "نحن أهلاوية.. الأهلي فقط!".. في لفتة رائعة من النجم السوري تجاه فريقه الأسبق.

ولعب السومة للأهلي في الفترة بين عامي 2014 و2023 وقدم أفضل الأداءات الممكنة لمهاجم، إذ بصم على 195 هدفًا في 245 مباراة بقميص "الراقي".

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ينشط السومة في الوقت الراهن في دوري روشن، بين صفوف نادي العروبة، لكنه يواجه مشاكل في المشاركة، بسبب أن هناك 16 ناديًا سعوديًا تم إيقاف القيد عنهم بسبب قضايا مرفوعة ضدهم، منهم رباعي دوري روشن: "العروبة، الوحدة، ضمك، الفتح".