أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | مُطالبة برحيل ليوناردو للإبقاء على نونيز .. وهجوم قوي ضد عبد الله الحمدان!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 1 يناير 2026

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • مطالبة برحيل ليوناردو والإبقاء على نونيز

    طالب الإعلامي بندر الزريحان خلال تصريحاته عبر برنامج "المنتصف" بالإبقاء على الأوروجوياني داروين نونيز، وعدم الاستغناء عن خدماته.

    وقال الرزيحان: "نونيز في المباراة قدم أدوار تكتيكية رائعة جدًا، ولعب كرأس حربة وفي الناحية اليسرى، وكانت الخطورة تأتي منه".

    وتابع: "أسوأ لاعب في الهلال هو ماركوس ليوناردو، وجميع أهدافه تأتي من مرتدة من حارس المرمى وسهلة".

    واختتم حديثه قائلًا: "لا أتمنى أن يتم إعاد نونيز عن الهلال في فترة الانتقالات الشتوية، لأنني مقتنع اقتناع تام به، ولو كان الخيار بين الثنائي يجب أن يرحل ماركوس ليوناردو".

  • مدرب الخلود: الغيابات أثرت علينا أمام الهلال

    أعرب الإنجليزي ديس باكنجهام، المدير الفني لفريق الخلود، عن خيبة أمله عقب الخسارة أمام الهلال بنتيجة 3-1، مؤكدًا أن مجريات اللقاء تغيّرت بالكامل بعد النقص العددي الذي تعرض له فريقه إثر طرد عبد الرحمن الدوسري، في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

    وخلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، شدد باكنجهام على رضاه عن الأداء رغم النتيجة، قائلًا إنه يشعر بالإحباط بسبب الخسارة، لكنه في الوقت ذاته فخور بما قدمه اللاعبون، مشيرًا إلى أن اللعب بعشرة لاعبين جعل المهمة أكثر تعقيدًا أمام فريق بحجم الهلال.

    وأشار مدرب الخلود إلى أن فريقه يعاني من نقص واضح في بعض المراكز، مؤكدًا أن الغيابات أثرت بشكل مباشر على الأداء، موضحًا أن الفريق يفتقد خدمات لاعبين مؤثرين، مثل كيفن في وسط الملعب، وموليدا في الخط الأمامي، ما صعّب من مهمة مجاراة المنافس.

  • إنزاجي يتحدث عن ميركاتو الشتوي

    أراد الحرية للاعبيه فأصبح مدربًا عشوائيًا! .. الخلود يحرج إنزاجي ونجم الهلال يعطي سببًا آخر للاستغناء عنه

    الهلال يلامس الصدارة بـ"3 نقاط صعبة" ضد الخلود..

    قد يعود جواو كانسيلو إلى الدوري الإيطالي بعد انفصاله عن نادي الهلال: بين عامي 2017 و2019، لعب كانسيلو في صفوف إنتر ويوفنتوس، وهما الناديان اللذان يتنافسان الآن على ضمه.

    تطورات مثيرة من داخل البيت الهلالي..

  • إصابة حسان تمبكتي .. وهجوم ضد عبد الله الحمدان

  • شرط رحيل جواو كانسيلو .. وتمسك رئيس الهلال السابق برونالدو

    "القرار في يد سعود عبدالحميد" .. الكشف عن شرط الهلال الوحيد لرحيل جواو كانسيلو!

    مصير رحيل كانسيلو أصبح مرتبطًا بسعود عبد الحميد الآن

    "تصريحاته متناقضة وفريق كبير طلب استعارته" .. عبدالله فلاته يرد بالدليل على الثنيان بعد أزمة صفقة حسان تمبكتي في الهلال!

    لا تزال تبعيات ملف انتقال المدافع حسان تمبكتي إلى نادي الهلال، تتواصل، عقب الجدل الذي أثاره الناقد عبد الله فلاته، ومن ثم خروج رئيس نادي الشباب الأسبق، خالد الثنيان، للتصريح فيما يتعلق بآلية رحيل اللاعب في صيف 2023، وحقيقة عروض الأهلي والنصر.

    "أصريت على انضمام رونالدو بمونديال الأندية" .. رئيس الهلال السابق يوضح سبب تمسكه بانضمام رونالدو رغم أنه "لا يصلح للزعيم"!

    رئيس الهلال الأسبق يكشف عن سبب تمسكه بمشاركة رونالدو بمونديال الأندية

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الخلود بنتيجة 3-1، حيث انتهى الشوط الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يُسجل الزعيم هدفين ويظفر بالنقاط.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 9 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 11 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق نقطتين عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ31 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

