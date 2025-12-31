"شاهدتم الغيابات العديدة" .. سيموني إنزاجي يتحدث عن ميركاتو الهلال ووكيله يحسم جدل صفقة نجم إنتر

المثير في الأمر أن اسم المدافع الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، ارتبط بالانضمام إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف عام 2025؛ وذلك بمجرد تولي مواطنه سيموني إنزاجي، القيادة الفنية للعملاق السعودي.
وأشرف إنزاجي على تدريب أتشيربي، في صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ قبل أن يضمه إلى فريق إنتر الأول لكرة القدم، صيف 2022.
ولعب أتشيربي معارًا من لاتسيو إلى إنتر، في موسم 2022-2023؛ قبل أن يشتريه "النيراتزوري" نهائيًا، مقابل 4 ملايين يورو.
ومع إنتر.. لعب المدافع الإيطالي البالغ من العمر 37 سنة، 134 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا 6 تمريرات حاسمة.
ويُعد هدف فرانشيسكو أتشيربي في شباك العملاق الإسباني برشلونة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ هو الأهم والأشهر للمدافع المخضرم، منذ الانضمام إلى صفوف إنتر.
وقتها.. أدرك أتشيربي التعادل لإنتر ضد برشلونة (3-3) في الدقيقة 90+3؛ لتمتد المباراة إلى الشوطين الإضافيين، اللذين سجل فيهما العملاق الإيطالي هدف التأهُل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
لكن.. أتشيربي خسر مع "النيراتزوري" نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ مثلما حدث في نسخة 2022-2023، أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.