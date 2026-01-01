Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

"أصريت على انضمام رونالدو بمونديال الأندية" .. رئيس الهلال السابق يوضح سبب تمسكه بانضمام رونالدو رغم أنه "لا يصلح للزعيم"!

رئيس الهلال الأسبق يكشف عن سبب تمسكه بمشاركة رونالدو بمونديال الأندية

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن سبب إصراره على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، إلى صفوف الزعيم خلال كأس العالم للأندية 2025.

وكانت هناك بعض المحاولات لانضمام رونالدو إلى قائمة الهلال المشاركة بكأس العالم للأندية، ولكن تلك المحاولات لم يُكتب لها النجاح.

  • "أصريت على انضمام رونالدو إلى الهلال"

    وقال عبد الرحمن بن مساعد خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى": "أصريت على أن يلعب كريستيانو رونالدو مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025، ولكنني لم أدفع بالموضوع".

    وأضاف: "لدي قناعة بأنه لا يوجد شيء اسمه أعضاء شرف الآن، ولكن هناك آراء، لأن المسألة أصبحت وراءها دولة".

    وأوضح رئيس الهلال الأسبق: "كنت أريد أن يأتي رونالدو في كأس العالم رغم أنني أرى بأنه لا يصلح لنادي الهلال، وفي كأس العالم للأندية كنا نحتاج له".

    وواصل: "أعتقد أنه رونالدو لو كان جاء ليتصلح الفريق لسنوات قادمة، لأن رونالدو يأتي معه متطلباته، وأنا أفكر خارج الملعب".

    واختتم عبد الرحمن بن مساعد تصريحاته قائلًا: "كنت أريد رونالدو بسبب ما سيأتي من انضمامه إلى الهلال، ولكن لم يسألني أحد، ولم أشرح وجهة نظري".

  • TOPSHOT-FBL-KSA-ITTIHAD-NASSRAFP

    ماذا قال رونالدو عن المشاركة مع الهلال بمونديال الأندية؟

    حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل الذي أثير حول مشاركته في كأس العالم للأندية، مؤكدًا غيابه رسميًا عن البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الصيف الماضي.

    وجاء إعلان رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب إسبانيا، حيث قال بشكل قاطع: "لن أشارك في كأس العالم للأندية"، رغم إقراره بتلقيه اتصالات وعروضًا من عدة أندية متواجدة في البطولة.

    وأوضح قائد منتخب البرتغال أنه لا يُفضل اتخاذ قرارات مؤقتة أو قصيرة الأمد فقط من أجل الظهور في البطولة، مضيفًا: "تواصلت معي بعض الأندية، لكن لا يمكنك الإمساك بكل الكرات في وقت واحد، والقرار بات شبه نهائي".

    جاء ذلك قبل أن يُعلن نادي النصر عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو في صيف 2025، ليمتد إلى 2027، ليُنهي كل الجدل المثار حول إمكانية انتقاله لفريق آخر.

  • كم جنى الهلال من المشاركة بمونديال الأندية؟

    ودّع نادي الهلال السعودي منافسات كأس العالم للأندية 2025 من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن التي أجريت في أمريكا، ليُسدل الستار على مشوار الزعيم في النسخة الأولى من المونديال بنظامه الموسّع.

    الهزيمة أمام بطل البرازيل لم تكن فنية فقط، بل حملت تبعات مالية كبيرة، إذ حرم الخروج الهلال من مكافأة مالية ضخمة تبلغ 21 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة الجائزة المخصصة للفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

    ورغم الإقصاء، خرج الهلال بحصيلة مالية لافتة من مشاركته العالمية، وصلت إلى نحو 34 مليون دولار أمريكي، مستفيدًا من نظام توزيع الجوائز الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية الـ32 المشاركة في البطولة.

    وكان فيفا قد أعلن قبل انطلاق البطولة أن إجمالي الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025 يصل إلى مليار دولار، يتم تخصيص 525 مليون دولار منها كمكافآت ثابتة للأندية المشاركة، فيما يتم توزيع 475 مليون دولار وفقًا للنتائج والمستويات التي تحققها الفرق خلال المنافسات.

    وبحسب نظام الجوائز، يحصل الفريق الفائز في مباراة بدور المجموعات على مليوني دولار، ومليون دولار لكل تعادل، فيما تبلغ مكافأة التأهل إلى دور الـ16 نحو 7.5 مليون دولار، وترتفع إلى 13.125 مليون دولار عند بلوغ الدور ربع النهائي، بينما تصل جائزة الوصول إلى نصف النهائي إلى 21 مليون دولار.

    كما تختلف مكافآت المشاركة وفقًا للاتحاد القاري، حيث نالت الأندية الآسيوية، ومن بينها الهلال، مبلغ 9.55 مليون دولار نظير الوجود في البطولة.

    وعلى صعيد الأداء، جمع الهلال أربع نقاط في دور المجموعات، بعد تحقيق فوز واحد وتعادلين، ليحصل على 4 ملايين دولار، أضيف إليها 7.5 مليون دولار مكافأة التأهل إلى دور الـ16، و13.125 مليون دولار بعد بلوغه ربع النهائي، ليصل إجمالي مكافآت الأداء إلى 24.125 مليون دولار.

    ومع إضافة مكافأة المشاركة القارية، ترتفع الحصيلة المالية للهلال في مونديال الأندية إلى ما يقارب 34 مليون دولار، ليغادر الزعيم البطولة بأرباح مالية كبيرة، رغم توقف حلمه العالمي عند محطة ربع النهائي.

  • أرقام رونالدو مع النصر

    رغم بلوغه عامه الأربعين، لا يزال كريستيانو رونالدو يفرض نفسه كأحد أبرز نجوم نادي النصر، بأرقام تهديفية لافتة تعكس تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر، حتى في ظل غياب البطولات الكبرى عن خزائن العالمي”خلال فترته حتى الآن.

    النجم البرتغالي بصم على 107 أهداف، وقدم 22 تمريرة حاسمة، خلال 120 مباراة رسمية خاضها بقميص الفريق الأول للنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية، ليؤكد حضوره الحاسم منذ لحظة انضمامه.

    وعزز رونالدو رصيده التهديفي بإحراز ستة أهداف في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليرتفع مجموع أهدافه مع النصر إلى 113 هدفًا في جميع المشاركات.

    وعلى الصعيد الفردي، واصل الدون كتابة الأرقام القياسية، بعدما تُوّج بجائزة هداف دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024، بتسجيله 35 هدفًا، كأفضل حصيلة تهديفية في موسم واحد بتاريخ المسابقة، قبل أن يكرر الإنجاز في الموسم التالي، مكتفيًا هذه المرة بـ25 هدفًا تصدّر بها قائمة الهدافين أيضًا.

    وعلى مستوى البطولات، نجح رونالدو في التتويج مع النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية في بداية موسم 2023-2024، وهي البطولة التي أثير حول تصنيفها الكثير من الجدل، قبل أن يحسم مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية الجدل باعتبارها بطولة رسمية تُحسب ضمن سجل النادي وإنجازاته.

