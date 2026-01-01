"تصريحاته متناقضة وفريق كبير طلب استعارته" .. عبدالله فلاته يرد بالدليل على الثنيان بعد أزمة صفقة حسان تمبكتي في الهلال!

هنا، قرر عبد الله فلاته، أن يرد علنًا على ما قاله خالد الثنيان، فيما يتعلق بصفقة حسان تمبكتي، حيث قدم أدلة رسمية، تثبت تلقي الشباب عروضًا من الأهلي والنصر من أجل التعاقد مع اللاعب.

وقال فلاته إن الثنيان اجتمع مع الأعضاء الذهبيين، وأخبرهم بأنه أعطى الهلال كلمة، بشأن ضم تمبكتي، واتضح أنه موقّع مع الهلال قبل الاجتماع، كما أن رحيله جاء بعد إقرار 4 أعضاء بالإطاحة به من مجلس الإدارة.

وقدم فلاته أوراقًا رسمية، عبر ظهوره في حلقة "أكشن مع وليد"، قائلًا "هذا عقد الأهلي، وناصر كنعاني يشهد على هذا الأمر، خلال اجتماعه مع الذهبيين، العرض بلغ 85 مليون ريال، كما أن النصر أيضًا قدم 90 مليون على الطاولة، والعقود مختومة".

وألمح فلاته بوجود نادٍ ثالث قدم عرضًا إلى الشباب، قبل أن يكشف عن هويته، بقوله إن الاتحاد طلب تمبكتي على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة مع العميد في كأس العالم للأندية 2023، ثم العودة إلى "الليث" من جديد.

ونوّه فلاته بأن تصريحات رئيس الشباب الأسبق، متضاربة، ليوجه رسالة تحدٍّ إليه، بقوله "أملك كل الأوراق لحديثي، ولا أعتذر عن صدقي، وكنت أول من صرّح بأن الشباب طلب كريم بنزيما، وأؤكد للمرة المليون، أن برنامج الاستقطاب لا علاقة له بخصخصة الأندية، وفي النهاية، صفحتي بيضاء".