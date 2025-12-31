Simone Inzaghi Marcos Leonardo Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

أراد الحرية للاعبيه فأصبح مدربًا عشوائيًا! .. الخلود يحرج سيموني إنزاجي ونجم الهلال يعطي سببًا آخر للاستغناء عنه

الهلال يلامس الصدارة بـ"3 نقاط صعبة" ضد الخلود..

"الأرض تتزلزل تحت أقدام النصر"!.. هذا الأمر أصبح حقيقة واقعية الآن؛ وذلك بعد فوز فريق الهلال الأول لكرة القدم الصعب، على نادي الخلود.

الهلال فاز (3-1) على الخلود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدّم الهلال أولًا، عن طريق نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقيقة 45 من عمر المباراة؛ قبل أن يُعدل الخلود النتيجة بواسطه الأرجنتيني راميرو إنريكي، في الدقيقة 45+5.

وظل التعادل مسيطرًا على نتيجة المباراة؛ حتى أحزر الظهير الفرنسي الطائر تيو هيرنانديز "ثنائية" للزعيم، في الدقيقتين 61 و84.

وبهذه النتيجة.. رفع الهلال رصيده إلى النقطة 29، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ على بُعد نقطتين فقط من فريق النصر الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".

اقتراب الهلال من الفريق النصراوي؛ جاء بعد أن تعثر الأخير بالتعادل (2-2) مع نادي الاتفاق، في نفس الجولة.

ومن ناحيته.. تجمد فريق الخلود الأول لكرة القدم عند النقطة التاسعة، في "المركز الثالث عشر" بجدول ترتيب الدوري.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الصعب على الخلود، مساء اليوم الأربعاء.. 

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    "عشوائية" سيموني إنزاجي تظهر مع الهلال ضد الخلود

    الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، دخل المواجهة ضد نادي  الخلود مساء اليوم الأربعاء؛ بخطة "3-5-2" على الورق.

    لكن على أرضية المستطيل الأخضر؛ أعطى إنزاجي حرية كبيرة للاعبيه - أو ما يُعرف بـ"اللامركزية" -، من أجل التحرك في النصف الأمامي من الملعب.

    هذه الحرية جعلتنا نُشاهد 7 لاعبين هلاليين، داخل منطقة الـ18 لنادي الخلود؛ وهم الثلاثي "ماركوس ليوناردو، داروين نونيز ومالكوم دي أوليفيرا"، بالإضافة إلى لاعبي الوسط محمد كنو وسيرجي ميلينكوفيتش والظهيرين المتقدمين تيو هيرنانديز وحمد اليامي.

    كل ذلك سبب زحمة كبيرة للغاية في المنطقة الأمامية؛ بدرجة وصلت إلى "الأداء العشوائي" من الهلال، في بعض اللقطات المهمة.

    ليس هذا فقط.. نحن وجدنا تداخل في أدوار بعض اللاعبين الهلاليين؛ مثلما حدث على الجناح الأيمن بين مالكوم وكايو سيزار، الذي نزل "بديلًا" في الشوط الثاني.

    ومن هُنا.. يجب على إنزاجي أن يُفرق جيدًا بين "اللامركزية" و"العشوائية"؛ لأن ذلك يضر بالهلال في المقام الأول، ويجعله يصعب على نفسه هز شباك الخصم.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الخلود "الناقص عدديًا" يحرج هلال إنزاجي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نؤكد أن معاناة فريق الهلال الأول لكرة القدم "الكبيرة"، ضد مستضيفه نادي الخلود؛ جاءت على الرغم من لعب الأخير بنقصٍ عددي منذ الدقيقة 37، بعد طرد عبدالرحمن الدوسري.

    ورغم هذا النقص؛ سجل الخلود هدفًا من "ركلة جزائية" بواسطة الأرجنتيني راميرو إنريكي، إلى جانب صناعة بعض الفرص الأخرى الخطيرة.

    هذه الفرص التي صنعها الخلود ضد الهلال؛ جاءت من خلال التمريرات خلف الظهيرين تحديدًا، مع عدم وجود تغطية من لاعبي الوسط.

    وبالطبع.. أي نادٍ كبير - عكس الخلود -؛ كان من الممكن أن يستغل هذه الفرص المهمة، ويخرج بالانتصار وليس التعادل حتى.

    لذلك.. سيكون أمام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، عملًا كبيرًا في الفترة القادمة؛ من أجل معالجة هذه الأخطاء، خاصة في عمليات التغطية على الظهيرين.

    ولا ننسى أن إنزاجي صرح بعد الفوز (3-2) على نادي الخليج، في الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي، أنه سيحلل الهدفين اللذين استقبلتهما شباك الزعيم الهلالي، لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها نجومه؛ إلا أن الأمر يبدو أنه لم يحدث، حتى الآن على الأقل.

  • Grafica Calciomercato Theo Hernandez Al Hilal triste 16.9Calciomercato/Getty Images

    مرة أخرى.. تيو هيرنانديز يتألق في "غياب" سالم الدوسري

    أصبح من المُعتاد بالنسبة لجمهور نادي الهلال، أن يتألق الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في المباريات التي يغيب عنها القائد الكبير سالم الدوسري.

    سالم الذي يلعب في الجناح الأيسر، يحد من تحركات تيو في المنطقة الهجومية؛ ولذلك يقلل من خطورته، نوعًا ما.

    وعلى العكس.. عندما يغيب سالم عن الفريق الهلالي؛ فإن الظهير الفرنسي الذي يلعب أقرب لـ"الجناح" وقتها، يتحرك بحرية كبيرة جدًا في المنطقة الهجومية.

    الحرية التي نتحدث عنها هُنا؛ تتمثّل في التحرك على طول الخط، وكذلك الدخول إلى عمق الملعب في بعض اللقطات.

    وهذا ما حدث في مباراة الهلال والخلود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ والتي شهدت تسجيل تيو هيرنانديز، هدفين.

    ورغم العشوائية الهجومية للفريق الهلالي ضد الخلود، بصفةٍ عامة؛ لكن تيو كان الأكثر بروزًا واستغلالًا لخطة "اللامركزية"، حيث يجيد تنفيذها بشكلٍ أكثر من رائع.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماركوس ليوناردو.. نجم الهلال يعطي سببًا آخر للاستغناء عنه

    أخيرًا.. يجب الوقوف عند حالة النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، قلب هجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    ليوناردو الذي قدّم بداية موسم رائعة في 2025-2026؛ أصبح يُعاني بشدة في الفترة الأخيرة.

    هذه المعاناة تأتي بالتزامن مع الحيرة التي يُعيشها الزعيم الهلالي؛ بشأن اللاعب الأجنبي الذي سيتم رفع اسمه "محليًا"، في الميركاتو الشتوي.

    ويمتلك الهلال 9 لاعبين أجانب فوق السن حاليًا، بعد رفض اتحاد الكرة تسجيل ليوناردو كـ"مواليد"؛ ولذلك أصبح مجبرًا على رفع اسم واحد منهم.

    وهُناك 3 أسماء مرشحة للخروج من قائمة الهلال "المحلية"، قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي؛ على النحو التالي:

    * أولًا: المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    * ثانيًا: المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

    * ثالثًا: الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو.

    وبعد أن كان الكثيرون يتمسكون ببقاء المهاجم البرازيلي، عقب بدايته الرائعة في الموسم الحالي؛ يبدو أن اللاعب يعطي أسبابًا مقنعة للهلال، من أجل رفع اسمه "محليًا".

    أهم هذه الأسباب؛ هي تراجع مستواه بشكلٍ ملحوظ، إلى جانب فشله في تسجيل أي هدف خلال المباريات الأربع الأخيرة في مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026.

    وإذا أراد ليوناردو أن يستمر في قائمة الهلال "المحلية"؛ فسيكون عليه استعادة أفضل مستوياته، خلال شهر يناير - قبل إغلاق الميركاتو -.

دوري روشن السعودي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
الخلود crest
الخلود
الخلود
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الهلال crest
الهلال
الهلال
0