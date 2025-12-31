Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"لا يجيد الإنهاء ويطلب الملايين" .. لاعب الهلال يتعرض لحملة هجوم عنيفة في "أكشن مع وليد"

مستقبل لاعب الهلال "غامضًا" حتى الآن..

تعرض أحد لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم، لهجومٍ عنيف للغاية، خلال حلقة يوم الأربعاء من برنامج "أكشن مع وليد"؛ وذلك في أعقاب فوز الزعيم الصعب، على نادي الخلود.

الهلال فاز (3-1) على مستضيفه الخلود، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Al Hilal v Gwangju: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    بسبب مباراة الخلود.. وليد الفراج يسخر من لاعب الهلال

    وفي هذا السياق.. عرض برنامج "أكشن مع وليد" مساء يوم الأربعاء، الفرصة التي أهدرها عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك في الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة ضد نادي الخلود، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    الحمدان استلم الكرة وحيدًا في هذه الهجمة، حيث كان الطريق مفتوحًا أمامه للتقدم والتسجيل؛ إلا أنه تباطئ على الرغم من ذلك، لتضييع فرصة خطيرة للغاية على الهلال.

    وعلق الإعلامي الرياضي المخضرم وليد الفراج، مقدم البرنامج؛ قائلًا: "أنا أُقدر والد الحمدان كثيرًا؛ ولكن هل هذا مستقبل منتخبنا الوطني؟!".

    لم يكتفِ الفراج بذلك؛ بل سخر من مطالبات الحمدان بالحصول على مبلغ مالي ضخم، من أجل تجديد عقده مع الفريق الهلالي.

    وعن ذلك يقول الفراج: "الحمدان لا يملك قدرات الإنهاء ويطلب الملايين رغم ذلك.. انتظرت 5 سنوات لأشاهد شيئًا منه، مع الهلال".

    • إعلان

  • "عبدالله الحمدان لا يصلح أن يكون مهاجمًا"

    ومن ناحيته.. اعتبر الناقد الرياضي إبراهيم العنقري أن عبدالله الحمدان، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لا يصلح أن يكون مهاجم.

    العنقري أشار في تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن الحمدان لا يملك السرعة أو المهارة؛ التي يحتاجها مركز المهاجم.

    وشدد العنقري على أن هذه مشكلة معظم مهاجمي الزعيم الهلالي الحاليين؛ حيث أصبحت الجودة قليلة للغاية داخل صفوف الفريق الأول، في هذا المركز.

  • Sepahan v Al Hilal - AFC Champions League Playoff 1st LegGetty Images Sport

    مسيرة عبدالله الحمدان مع عالم الساحرة المستديرة

    عبدالله الحمدان البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي الشباب؛ قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة، في الملاعب الإسبانية.

    هذه التجربة كانت في صفوف الفئات السنية لنادي سبورتنج خيخون الإسباني؛ وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.

    وبعد انتهاء إعارته؛ أصبح الحمدان أحد عناصر الفريق الأول بنادي الشباب، قبل الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2021.

    ومع الهلال.. سجل عبدالله الحمدان 13 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 143 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ سواء محليًا أو خارجيًا.

    ويرتبط الحمدان بعقدٍ مع الزعيم الهلالي، حتى 30 يونيو 2026؛ حيث لا يزال لم يتوصل النادي لاتفاق معه للتجديد، وسط أنباء عن محاولات النصر للتعاقد معه.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 9 انتصارات مع تعادلين، في 11 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 25.

    * فوز: 20.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 59.

    * أهداف مستقبلة: 24.

دوري روشن السعودي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
الخلود crest
الخلود
الخلود
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الهلال crest
الهلال
الهلال
0