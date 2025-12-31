فيديو | أزمة جديدة في طريقها للهلال .. طريقة خروج حسان تمبكتي من ملعب لقاء الزعيم والخلود تُثير الجدل!

عرف فريق الهلال الأول لكرة القدم بداية غير مستقرة في مشواره بالموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن ينجح مؤخرًا في استعادة توازنه وفرض شخصيته بقوة على مختلف المسابقات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، قدّم الهلال نتائج لافتة بعدما خاض 11 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 9 انتصارات مقابل تعادلين، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب، بعد فترة شهدت بعض التذبذب في الأداء الفني.
قاريًا، ظهر الزعيم بصورة أكثر ثباتًا، حيث حقق العلامة الكاملة في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه في الجولات الست الأولى تواليًا، ليبعث برسالة قوية لمنافسيه على المستوى القاري.
ولم تتوقف طموحات الهلال عند هذا الحد، إذ نجح الفريق في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الأهلي في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.
اللافت أن التذبذب الذي رافق الهلال في بدايات الموسم جاء رغم الظهور المميز في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي مثّلت أول اختبار رسمي لإنزاجي مع الفريق. ونجح المدرب الإيطالي في قيادة الهلال إلى ربع نهائي البطولة، محققًا نتائج تاريخية أبرزها التعادل مع ريال مدريد والانتصار على مانشستر سيتي، في إنجاز لفت أنظار المتابعين عالميًا.
وبالنظر إلى حصيلة سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن، يظهر المدرب الإيطالي بأرقام قوية، بعدما قاد الفريق في 25 مباراة رسمية، حقق خلالها 20 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات، وتلقى خسارة واحدة فقط، في حين سجل لاعبو الهلال 59 هدفًا، واستقبلت شباكهم 24 هدفًا، ما يعكس التطور التدريجي للفريق واستعادة هيبته محليًا وقاريًا.