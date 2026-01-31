أخبار الهلال اليوم | بنزيما يعود لدائرة الزعيم .. موقف كوليبالي أمام الأهلي ومفاجأة حول لقطة كنو!

نادي محلي حقًا يفاوضه .. الهلال يتحرك لضم بنزيما وأتلتيكو يطلب مهاجم الزعيم!

لا حديث يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد؛ بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، غاب عن مباراة الاتحاد الأخيرة ضد نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب غضبه من العرض المقدّم إليه، لتجديد عقده.

هذا العرض حسب العديد من المصادر العالمية الموثوقة؛ يتمثّل في التجديد لمدة موسم واحد بدون راتب ثابت، مع الحصول على 100% من الحقوق التسويقية لصورته فقط.

ميركاتو الهلال: باهويا هو الخيار الثاني .. حقيقة عرض يوفنتوس لليوناردو وقرار لن يعجب مالكوم!

لا تزال إدارة شركة نادي الهلال، تعمل على قدم وساق، من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بالصفقات المطلوبة، في ظل "ضيق الوقت"، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

الهلال نجح في حسم "4" صفقات بشكل رسمي، في ميركاتو يناير، بضم المدافع الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا، وسلطان مندش من التعاون، فضلًا عن ثنائي الخليج، مراد هوساوي وريان الدوسري، بدعم خاص من الأمير الوليد بن طلال.