مارنافال نظرة عامة

Personas del entorno del Bayern temían por Kompany, un «adicto al trabajo», semanas antes del colapso

Nuevas informaciones apuntan a que los altos cargos del Bayern de Múnich estaban cada vez más preocupados por la salud de Vincent Kompany y su falta de equilibrio entre la vida laboral y personal semanas antes de su reciente colapso. El excapitán del Manchester City fue trasladado de urgencia al hospital tras encontrarse mal mientras presenciaba un entrenamiento del equipo filial, lo que dejó profundamente conmocionados a quienes se encontraban en las instalaciones de Sabener Strasse.