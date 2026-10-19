مارنافال نظرة عامة

Los pesos pesados de la Premier League Arsenal, Liverpool y Manchester United siguen de cerca la difícil etapa que atraviesa Lennart Karl en el Bayern de Múnich después de que Uli Hoeness, dirigente del club, reprendiera públicamente al adolescente. El atacante de 18 años ha tenido dificultades para jugar con regularidad esta temporada, mientras crece la preocupación en el Allianz Arena por su comportamiento fuera del campo.
Mikel Arteta ha enviado un mensaje claro a Martin Zubimendi y a los jugadores que regresan: la reputación por sí sola no bastará para recuperar un puesto en un Arsenal que está ganando. Ante el partido contra el Everton, el entrenador exige un compromiso total a quienes aspiran a desbancar a los actuales titulares.
Nuevas informaciones apuntan a que los altos cargos del Bayern de Múnich estaban cada vez más preocupados por la salud de Vincent Kompany y su falta de equilibrio entre la vida laboral y personal semanas antes de su reciente colapso. El excapitán del Manchester City fue trasladado de urgencia al hospital tras encontrarse mal mientras presenciaba un entrenamiento del equipo filial, lo que dejó profundamente conmocionados a quienes se encontraban en las instalaciones de Sabener Strasse.