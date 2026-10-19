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مارنافال نظرة عامة

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Arsenal, Liverpool y Manchester United, atentos a Lennart Karl, del Bayern de Múnich

Los pesos pesados de la Premier League Arsenal, Liverpool y Manchester United siguen de cerca la difícil etapa que atraviesa Lennart Karl en el Bayern de Múnich después de que Uli Hoeness, dirigente del club, reprendiera públicamente al adolescente. El atacante de 18 años ha tenido dificultades para jugar con regularidad esta temporada, mientras crece la preocupación en el Allianz Arena por su comportamiento fuera del campo.

FichajesL. Karl
FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3

Personas del entorno del Bayern temían por Kompany, un «adicto al trabajo», semanas antes del colapso

Nuevas informaciones apuntan a que los altos cargos del Bayern de Múnich estaban cada vez más preocupados por la salud de Vincent Kompany y su falta de equilibrio entre la vida laboral y personal semanas antes de su reciente colapso. El excapitán del Manchester City fue trasladado de urgencia al hospital tras encontrarse mal mientras presenciaba un entrenamiento del equipo filial, lo que dejó profundamente conmocionados a quienes se encontraban en las instalaciones de Sabener Strasse.

V. KompanyBayern Múnich
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الترتيب

Ligue 1 crestLigue 1

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Manchester City crestManchester City87012091121
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2Arsenal crestArsenal8701135821
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3Brighton crestBrighton75112351816
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4Chelsea crestChelsea74121713413
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5Liverpool crestLiverpool733198112
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