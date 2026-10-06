ريال مدريد يتحرك .. ثلاثي يستهدف خطف يلديز من يوفنتوس

صانع الألعاب التركي لا يزال خارج الملاعب بسبب الإصابة، لكن التقارير من إسبانيا تواصل الدفع به كهدف رئيسي لريال مدريد في فترات الانتقالات المقبلة. كما دخلت على خط المنافسة أندية كبيرة من إنجلترا وألمانيا.