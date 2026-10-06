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الدوري الألماني
نظرة عامة على الدوري الألماني
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- على MBC شاهدبوروسيا دورتموندفيردر بريمنشاهد هنا >
الدوري الألماني، المباريات والنتائج
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السبت، 19 سبتمبر
الخميس، 8 أكتوبر
الجمعة، 9 أكتوبر
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|بوروسيا دورتموند
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2
|بايرن ميونخ
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|12
|10
|3
|فرايبورج
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|9
|10
|4
|أوجسبورج
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|5
|7
|5
|باير ليفركوزن
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|5
|7
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Pronostic Croatie vs Espagne 06/10/2026شاهد المزيد من مقالات الرهان