شرط جزائي وراتب خرافي.. كواليس خطة بايرن ميونخ لحماية أوليسيه من ريال مدريد

دارت الشائعات حول مستقبل مايكل أوليسيه مع بايرن ميونخ لعدة أسابيع، ليخرج المدير الرياضي ماكس إيبرل ويقدم تحديثًا واضحًا حول خطط النادي البافاري.

في الأسابيع الأخيرة، أشار مسؤولو بطل ألمانيا التاريخي مرارًا إلى العقد طويل الأمد الذي يربط الموهبة الاستثنائية بالنادي حتى عام 2029. ولكن قبل مباراة الدوري الألماني أمام إف سي أوجسبورج، تحدث إيبرل بنبرة مختلفة، وأوضح أن بايرن يرغب في حسم الأمور وتوقيع عقد جديد قريبًا.

وقال البالغ من العمر 53 عامًا في تصريحات لشبكة "DAZN": "لقد أعلنا عن رغبتنا بوضوح، ونود مواصلة العمل مع مايكل لفترة طويلة، إلى ما بعد عام 2029، ومن الناحية المثالية من خلال تمديد العقد"، مؤكدًا أن أوليسيه "لاعب من طراز عالمي ولم يصل إلى أقصى إمكاناته بعد". لم يسبق لإيبرل أن تحدث بمثل هذا الوضوح حول خطط بايرن لتمديد عقد النجم الفرنسي، ففي سبتمبر الماضي، صرح لمجلة "سبورت بيلد" فقط أنهم يريدون "أن يعرفوا بحلول الصيف المقبل" ما إذا كان "هناك توجه من جانبه نحو التمديد أم لا".

في الوقت ذاته، اعترف إيبرل "بكل صدق" أنه "لم تكن هناك أي محادثات على الإطلاق حتى الآن". وردًا على الشائعات الأخيرة، أضاف: "ما يُثار حولنا لم يحدث على أرض الواقع حتى هذه اللحظة". ورغم ذلك، فإن موقف بايرن "واضح تمامًا" في رغبته بالاحتفاظ بأوليسيه لما بعد 2029، حيث تابع: "هذه هي رغبتنا، ولكن هناك طرف ثالث أيضًا في المعادلة".





بايرن ميونخ: كم سيبلغ راتب مايكل أوليسيه المستقبلي؟





بدأت التفاصيل تظهر مؤخرًا حول كيفية سعي النادي البافاري لجعل البقاء طويل الأمد خيارًا جذابًا للاعب البالغ من العمر 24 عامًا. على سبيل المثال، أفاد فابريزيو رومانو بوجود "بند الكرة الذهبية"، والذي بموجبه سيحصل أوليسيه على مكافأة مالية ضخمة إذا نجح في حصد الجائزة المرموقة.

وذهبت شبكة "سكاي" إلى أبعد من ذلك، حيث أشار تقريرها إلى أن بايرن يسعى لإغراء الدولي الفرنسي بعقد يمتد حتى عام 2032، مع راتب سنوي محتمل يصل إلى 25 مليون يورو. هذا الرقم سيضع أوليسيه في نفس الشريحة المالية للاعبين الأعلى أجرًا في الفريق مثل هاري كين وجمال موسيالا، علمًا بأنه يتقاضى حاليًا نحو 14 مليون يورو سنويًا. وحتى في أروقة ريال مدريد، يُقال الآن إنهم يتوقعون بقاء اللاعب المهاجم مع بطل ألمانيا، بعد أن ارتبط "الميرينجي" لفترة طويلة بالاهتمام بضمه.

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هل يحصل مايكل أوليسيه على شرط جزائي؟

هناك شرط واحد قد يشكل الملامح الرئيسية لأي تمديد محتمل: حيث يقول المقربون من أوليسيه إنه لن يوقع إلا إذا تضمن العقد الجديد شرطًا جزائيًا. كان المهاجم يمتلك هذا الخيار بالفعل في عقده مع ناديه السابق كريستال بالاس، وقام بايرن ميونخ بتفعيله في عام 2024 ليتعاقد معه مقابل 53 مليون يورو. وفي المقابل، لا يحتوي عقده الحالي على أي شرط جزائي.

في الوقت الحالي، تحظى المفاوضات مع كين بالأولوية قبل أن تبدأ لعبة "شد الحبل" لتجديد عقد أوليسيه. ينتهي عقد المهاجم الإنجليزي بنهاية الموسم، وقد استمرت المحادثات معه لعدة أسابيع. ومع ذلك، قدم كين نفسه مؤخرًا أملًا في التوصل إلى حل سريع، حيث قال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا واصفًا النقاشات بالمفتوحة: "نحن قريبون جدًا. أشعر بالراحة، ولن يمر وقت طويل قبل أن يتم الإعلان الرسمي".