يستضيف آر بي لايبزيج فريق أوجسبورج يوم السبت 7 نوفمبر 2026، على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

تاريخيًا، يتمتع لايبزيج بسجل قوي على أرضه أمام أوجسبورج، إذ فاز بأغلبية مواجهاتهما السابقة في ولاية ساكسونيا. ويسعى لايبزيج عادةً إلى فرض سيطرته على الاستحواذ واستغلال سرعة هجومه على أرضه، بينما يعتمد أوجسبورج غالبًا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج يوم السبت 7 نوفمبر 2026، على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

الدوري الألماني - الجولة 9 7 نوفمبر 2026 - 09:30 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وإف سي أوجسبورج في الدوري الألماني على ملعب ريد بول أرينا، فتتوفر عدة خيارات رسمية وأخرى لإعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر تذاكر آر بي لايبزيج الرسمي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر العادية للمباراة هي متجر آر بي لايبزيج الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت أو تطبيق RBL الرسمي للتذاكر. وعادةً ما يبدأ بيع التذاكر لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحة أي مقاعد متبقية للجمهور العام.

الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر العادية للمباراة هي متجر آر بي لايبزيج الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت أو تطبيق RBL الرسمي للتذاكر. وعادةً ما يبدأ بيع التذاكر لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحة أي مقاعد متبقية للجمهور العام. المدرج المخصص لجماهير إف سي أوجسبورج: يمكن لمشجعي الفريق الضيف البحث عن تذاكر المدرج المخصص لهم مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لإف سي أوجسبورج أو مركز خدمة النادي، إذ تُوزَّع التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف من خلال ناديهم.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وإف سي أوجسبورج في الدوري الألماني بحسب شرائها من المصادر الرسمية للناديين أو من منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الوقوف (Stehplatz): تبدأ من 15.00 يورو

تبدأ من مقاعد الفئة الخامسة (الزوايا العلوية والمستويات المرتفعة): نحو 33.00 يورو إلى 39.00 يورو

نحو إلى مقاعد الفئة الرابعة (إطلالات وسط المدرج العلوي وجوانبه): نحو 39.00 يورو إلى 47.00 يورو

نحو إلى مقاعد الفئة الثالثة (المستويات السفلية والمتوسطة والزوايا): نحو 43.00 يورو إلى 54.00 يورو

نحو إلى مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة (وسط المدرجات السفلية والرئيسية): من 60.00 يورو إلى 80.00 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأصلية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب، تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع الأقل سعرًا: تبدأ عمومًا من نحو 19.00 يورو إلى 30.00 يورو للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو العادية في فترات انخفاض الطلب، وإن كانت معظم خيارات إعادة البيع يوم المباراة تبدأ بأسعار أقرب إلى 50.00 يورو إلى 95.00 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو إلى للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو العادية في فترات انخفاض الطلب، وإن كانت معظم خيارات إعادة البيع يوم المباراة تبدأ بأسعار أقرب إلى إلى . متوسط السعر في سوق إعادة البيع: يتراوح عادةً بين 100.00 يورو و 200.00 يورو فأكثر ، بحسب المدة المتبقية حتى المباراة والموقع الدقيق للمقاعد.

يتراوح عادةً بين و ، بحسب المدة المتبقية حتى المباراة والموقع الدقيق للمقاعد. المقاعد المميزة المعروضة لإعادة البيع: قد تتجاوز أسعار المقاعد في المواقع البارزة على جانبي الملعب أو مقاعد الضيافة المعروضة لإعادة البيع نطاق 300.00 يورو إلى 500.00 يورو فأكثر.

آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آر بي لايبزيج وأوجسبورج مؤخرًا

يدخل لايبزيج هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتلقى ثلاث هزائم دون أي تعادل في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بخسارته 0-2 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، كما خسر 3-1 أمام فيردر بريمن و4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة. ويُظهر فوزه 5-0 على هامبورج وانتصاره السابق 3-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ قدرة الفريق على تقديم أداء قوي. وسجل لايبزيج 11 هدفًا واستقبل 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يشير إلى تذبذب مستواه هجوميًا ودفاعيًا.

ويخوض أوجسبورج المباراة بعدما حقق فوزين وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه التعادل 2-2 في مباراة ودية أمام هيرتا برلين، بعد خسارته 3-2 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني. ومن أبرز نتائجه الفوز 4-1 خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت والانتصار 3-0 على شالكه. وسجل أوجسبورج 11 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يؤكد أنه يصنع الفرص لكنه قد يعاني دفاعيًا.

آر بي لايبزيج وأوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 7 مارس 2026، حين فاز لايبزيج 2-1 على أرضه في الدوري الألماني. وبالنظر إلى المواجهات الخمس الأخيرة، تفوق لايبزيج، بما في ذلك فوزه 6-0 عندما استضافه أوجسبورج في أكتوبر 2025، وانتصاره 4-0 على أرضه في سبتمبر 2024. وكانت أفضل نتيجة حققها أوجسبورج في الفترة الأخيرة التعادل 2-2 على أرضه في فبراير 2024. ويُظهر السجل الإجمالي للمباريات الخمس فوز لايبزيج ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لأوجسبورج.