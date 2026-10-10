انتقد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، اتخاذ مانويل نوير للقرار بعدما كلف الخطأ المبكر للحارس المخضرم فريقه التعادل المثير 2-2 أمام أوجسبورج. وسمح هذا الخطأ لأصحاب الأرض بتسجيل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني، ليترك العملاق البافاري محبطًا في سعيه نحو اقتناص الصدارة.
"مخاطرة كبيرة".. إيبرل ينتقد هفوة نوير بعد استقبال أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني
إيبرل يسلط الضوء على افتقاد نوير للهدوء
ستُحفر هذه المباراة في الذاكرة بلحظة تاريخية غير مرغوب فيها للعملاق البافاري. فمباشرة بعد ركلة البداية من لويس دياز، أُعيدت الكرة إلى الخلف نحو نوير، الذي عانى للسيطرة على التمريرة بشكل فعال. واستشعارًا للفرصة، انقض روبين فيلهاور، لاعب أوجسبورج، على الكرة الطائشة، مستغلًا تردد نوير غير المعتاد ليسكن الكرة في الشباك.
وقال إيبرل عند مناقشته لتلك اللحظة المحددة التي شهدت تأخر بايرن قبل حتى أن يأخذ العديد من المشجعين مقاعدهم: "لقد ارتكب خطأ، واستلم الكرة بشكل سيء، ثم أراد حل الموقف، لكنه حله بمخاطرة كبيرة جدًا".
- AFP
كتابة تاريخ الدوري الألماني في ثماني ثوانٍ
وعلى الرغم من الطبيعة الفادحة للخطأ، سارع إيبرل للإشارة إلى أن النتيجة لم تكن خطأ الرجل الواقف بين الخشبات الثلاث بمفرده. وأشار إلى أن الفريق ككل فشل في استغلال الفرص العديدة التي صنعها لحسم المباراة، مضيفًا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لقد صعبنا الأمور على أنفسنا بسلسلة من الأخطاء. مانو متورط في ذلك، لكن هناك آخرين أيضًا. كان لدينا ما يكفي من الفرص للفوز بالمباراة على أي حال".
واعترف فيلهاور، بطل اللحظة، بعد صافرة النهاية بأنه ربما كان بإمكانه إنهاء الفرصة في وقت أبكر، رغم أنه اختار الدقة على التسرع. وقال لوسائل الإعلام: "كان بإمكاني التسديد بشكل أسرع. لكن المخاطرة كانت كبيرة في أن تخرج الكرة بعيدًا". وسُجل الهدف رسميًا في زمن قدره ثماني ثوانٍ وكسور، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأسرع هدف يُسجل في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني. وبهز الشباك بهذه السرعة، تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ تسع ثوانٍ والذي كان يتقاسمه كيفن فولاند وكريم بلعربي، ليحفر اسمه في سجلات الأرقام القياسية للبوندسليجا على حساب أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة.
هفوة نوير النادرة تحت المجهر
وعلى الرغم من هذه الهفوة النادرة، يمتلك الحارس البالغ من العمر 40 عامًا تاريخًا حافلًا مع بايرن ميونخ. فمنذ وصوله من شالكه في عام 2011، رفع نوير لقب الدوري الألماني 13 مرة، وكأس ألمانيا في 6 مناسبات، وتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرتين لكل منهما، إلى جانب مجموعة لامعة من الألقاب الأخرى. وخلال مسيرته الرائعة، شارك في 604 مباريات مع العملاق البافاري في جميع المسابقات، محافظًا على نظافة شباكه في 272 مباراة مذهلة.
وتابع إيبرل: "نعلم جميعًا أنك نادرًا ما ترى ذلك من مانويل نوير. لا أعرف مبارياته التنافسية الـ 800 أو أكثر، ولا أعرف ما إذا كان قد ارتكب أخطاء فادحة أكبر هناك. لقد ارتكب خطأ، واستلم الكرة بشكل سيء، ثم أراد حله، وفي النهاية حله بمخاطرة كبيرة".
- AFP
فرصة ضائعة لاقتناص الصدارة
ويمثل هذا التعادل فرصة ضائعة كبيرة لبايرن ميونخ، الذي دخل عطلة نهاية الأسبوع ولديه فرصة لاستعادة موقعه في قمة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد تعادل بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن أمس. وبعد تعادله سابقًا مع شالكه في الجولة الثانية من الموسم، فشل بايرن في استغلال تعثر دورتموند ويحتل الآن المركز الثاني في الترتيب برصيد 11 نقطة، متأخرًا عن المتصدر بفارق نقطتين.
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