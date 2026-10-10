أوجسبورج وبايرن ميونخ | صيباري يتحدى "نقطة ضعفه".. وكين "البشري" لا يتوقف عن الإبهار!

في مباراة مثيرة ومفتوحة حبست أنفاس الجماهير حتى الثواني الأخيرة، سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه العنيد أوجسبورج على أرضية ملعب "دبليو دبليو كيه أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني.

أصحاب الأرض باغتوا الضيوف بضغط عالٍ أسفر عن هدف مبكر وصادم في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب روبين فيلهاور، قبل أن ينجح النجم المغربي إسماعيل صيباري في إدراك هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

لم يستسلم أوجسبورج، حيث عاد للتقدم مجدداً عبر رودريجو ريبيرو في الدقيقة 64، لكن البديل الشاب ناثانييل براون أنقذ بايرن ميونخ من الهزيمة بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 80.

بهذا التعادل، وهو الثاني للفريق البافاري هذا الموسم مقابل 3 انتصارات، رفع بايرن رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا، تاركاً الصدارة لغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي يغرد وحيداً في القمة برصيد 13 نقطة.

في المقابل، واصل أوجسبورج انطلاقته القوية، حيث رفع رصيده إلى 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، ليستقر في المركز الخامس ويؤكد للجميع أنه لن يكون صيداً سهلاً لكبار البطولة هذا الموسم.