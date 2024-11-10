أخبار الهلال اليوم | الحقيقة خلف منع الرئيس من دخول الأول بارك، وخبير تحكيمي يُهاجم جورج جيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 نوفمبر 2024.

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لاعب الاتفاق في مرمى النيران بسبب نجم الهلال..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيلي اعترف بهيلينا لكن الجدل حولها مستمر..

حالة استياء واضحة بعد ما شهدته الجولة العاشرة من دوري روشن..

مدرب الهلال في مرمى الاتهامات..

GOAL

هجوم على سالم الدوسري قبل ظهوره مع الأخضر أمام أستراليا!

شاهد ما فعله البليهي مع زميله

بعد فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة (2-0)..

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

بعد مطالبة وزير الرياضة بالتحقيق في هذه الواقعة..