أخبار الهلال اليوم | مفاجاة سالم الدوسري للنصر، وطلب خاص بشأن التتويج بلقب الدوري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 مايو 2024.

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"عودة غير مؤكدة" .. سالم الدوسري يفاجئ جماهير الهلال ويُسارع للحاق بقمة النصر! هل يلحق أفضل لاعب آسيوي بقمة الهلال والنصر؟

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الأهلي والهلال في قمة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي..

البعض اتهم الاتحاد الأوروبي بالقيام بمؤامرة ضد كرة القدم السعودية

إبراهيم القاسم يعلق على تقليص قوائم أندية دوري روشن وإلغاء الدوري الرديف..

القاسم يرد على تصريح مدرب الهلال حول موعد نهائي كأس الملك..

تصريحات مثيرة لرئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية

مدرب النصر خرج بتصريحات جدلية حول تعاقد الهلال مع نيمار، فبماذا علق برنامج الاستقطاب؟

الجدل متواصل حتى الآن حول صفقات برنامج الاستقطاب ومدى الضرر الذي لحق بالأهلي

"هذه آليات تسببت في اختلاف الدعم بين نادٍ وآخر!"

صور قديمة مع لاعبي الهلال تثير الشكوك حول عبدالعزيز المسعد، فما هي الحقيقة؟

تعرف على الطلب الذي تقدم به الهلال قبل مباراة التتويج

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