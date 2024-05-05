بعد اتهاماته للهلال في صفقة نيمار .. سعد اللذيذ للويس كاسترو: هذا شأنك!

مدرب النصر خرج بتصريحات جدلية حول تعاقد الهلال مع نيمار، فبماذا علق برنامج الاستقطاب؟

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يبدو أن سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمشرف على برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب، تورط في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، بسؤاله عن تصريحات البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني لنادي النصر.

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المدرب البرتغالي كان قد صرح قبل فترة مستغربًا من ألية عمل برنامج الاستقطابات، موضحًا أن ناديه طلب التعاقد مع مواطنه لاعب الوسط أوتافيو بـ40 مليون يورو، فكان رد البرنامج "الميزانية انتهت"، ليفاجأ بعدها بشهر بإعادة رفع الميزانية من جديد ليتعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، ويضطر العالمي للتعاقد مع اللاعب البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.

حول هذا علق اللذيذ مراوغًا: "اسألوه، لا أعرف من أين أتى بهذا الكلام!، هذا شأنه، الله يحفظه".

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ومع إصرار الصحفيين على الخروج بإجابة شافية، واصل المراوغة قائلًا: "لا يمكنني الرد عليه سواء بتأكيد حديثه أو نفيه، لا بد أن أسمع تصريحه بنفسي!".

يذكر أنه في الأخير الهلال لم يستفد من نيمار، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أول خمس مباريات له بالقميص الأزرق، فيما شارك أوتافيو مع النصر في 40 مباراة، مسجلًا تسعة أهداف وصانعًا لثمانية.

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