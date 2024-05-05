حرمان الأهلي من ماني وسافيتش وتوجيههما للنصر والأهلي؟ .. رئيس برنامج الاستقطاب يعترف: ربما حدث خطأ ما!

الجدل متواصل حتى الآن حول صفقات برنامج الاستقطاب ومدى الضرر الذي لحق بالأهلي

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رغم اقترابنا من نهاية الموسم، إلا أن الجدل مازال متواصلًا حول دور برنامج الاستقطاب السعودي في توزيع النجوم العالميين على أندية دوري روشن، وما مدى تدخله في توجيه بعض الأسماء العالمية لأندية بعينها بدلًا من أخرى.

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خالد عيسى رئيس المؤسسة غير الربحية بالنادي الأهلي كان قد اتهم برنامج الاستقطاب بحرمان الفريق من عدة أسماء أبرزها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وساديو ماني، واللذان انتقلا للهلال والنصر فيما بعد، ورغم توضيح البرنامج على لسان رئيسه سعد اللذيذ الأمر عدة مرات إلا أن القيل والقال لم ينقطع أبدًا.

المسؤول السعودي البارز أكد من جديد عدم تدخل البرنامج في اختيارات اللاعبين، موضحًا خلال حديثه في مؤتمر القطاع الرياضي أن دورهم كان ينحصر على الموافقة على طلبات الأندية التفاوض مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن كل نادٍ اختار لاعبيه بنفسه وفق حساباته ومعاييره الخاصة.

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إذ قال "توجيه لاعب معين لنادٍ محدد ليس مهمتنا أبدًا، دورنا هو إتاحة الفرصة للأندية للتعرف على اللاعبين، الأندية من قامت بالاختيار وليس نحن. البرنامج لا يقبل أبدًا بتوجيه لاعب ما لنادٍ ما أو أن يتم رفض تفاوض نادٍ محدد مع أحد اللاعبين ومن ثم يتم نقله لنادٍ آخر. مسؤوليتنا منح الأندية الموافقة للتفاوض مع اللاعبين، ولا نتفاوض بأنفسنا".

مع هذا، فقد اعترف اللذيذ بحدوث بعض الأخطاء خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وذلك فيما يُشبه التبرير والتوضيح لما حدث مع الأهلي تحديدًا، إذ قال "برنامج الاستقطاب قد يكون منح الموافقة لنادٍ محدد لمفاوضة لاعب معين، ومن ثم تحرك نادٍ آخر بمبادرة شخصية من جانبه ودون علمنا وتحدث مع اللاعب، فنحن لسنا الجهة الداعمة الوحيدة للأندية، والأندية واللاعبون والوكلاء الأجانب تحدثوا مع الجميع واستغلوا هذا الأمر جيدًا لرفع الأسعار".

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