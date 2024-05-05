سعد اللذيذ يُطمئن الاتحاد وينقل أخبارًا سيئة للهلال والنصر!

تصريحات مثيرة لرئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية

SHAHID

رد سعد اللذيذ رئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية سريعًا على الأخبار التي ظهرت صباح اليوم بشأن آلية دعم أندية دوري روشن الموسم القادم، كما أوضح مدى تأثير المشاركة في البطولات الخارجية على مقدار الدعم المالي المخصص لكل نادٍ.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان جمهور الاتحاد قد صُدم صباح اليوم بأخبار تتحدث عن توزيع الدعم المالي من برنامج الاستقطاب خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم حسب مراكز الأندية في جدول ترتيب دوري روشن، لكن اللذيذ طمأنهم أن ذلك لم يحدث أبدًا، وذلك في ظل تواجد الفريق خامسة في جدول الترتيب حاليًا.

إذ قال خلال المؤتمر الصحفي لقطاع الرياضة في وزارة الرياضة "الدعم لن يكون حسب مراكز الأندية في دوري روشن، نحن لا يهمنا من يكون بطل الدوري، هدفنا أعلى من ذلك بكثير".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

في نفس الوقت، نقل اللذيذ أخبارًا سيئة للهلال والنصر بالإشارة إلى أن المشاركات الخارجية للأندية لن تلعب أي دور في تحديد الدعم الموجه من الوزارة، إذ قال "نظام توزيع الدعم المالي للأندية غير ثابت ويُراجع كل سنة، لا يوجد معاملة خاصة للأندية المشاركة في البطولات الخارجية، لا نخطط لذلك أبدًا وما نأمله أن تستطيع الأندية في استغلال الفرص والدعم المقدم لها لتطوير أنفسها وتشريف السعودية في المحافل الدولية".

يُشار إلى أن الهلال والنصر ضمنا بالفعل التأهل إلى دوري أبطال آسيا القادم، فيما لم يُحدد بعد المتأهلان الآخران عن السعودية.

SHAHID