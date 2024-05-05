"ليست مؤامرة ولكن!" .. اتحاد الكرة يعترف بتحفظ حكام أوروبا على التحكيم في الدوري السعودي!

البعض اتهم الاتحاد الأوروبي بالقيام بمؤامرة ضد كرة القدم السعودية

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برر إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي عدم قدوم حكام النخبة الأوروبيين للتحكيم في دوري روشن السعودي، موضحًا أن الأمر ليس مؤامرة من الاتحاد الأوروبي ضد كرة القدم السعودية كما ادعى البعض.

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العديد من المتابعين على جميع الأصعدة اتهموا لجنة الحكام في الاتحاد المحلي بجلب حكام أجانب من الصفوف الخلفية لإدارة مباريات الدوري السعودي، وهو ما يؤدي لارتكابهم العديد من الأخطاء المؤثرة على النتائج وجدول الترتيب.

القاسم أوضح حقيقة الأمر بقوله خلال المؤتمر الصحفي لقطاع الرياضة بوزاة الرياضة "الحكام الأجانب ليسوا متاحين دومًا، هم ليسوا جالسين ينتظرون اتصالنا ليأتون إلينا فورًا، نحن نختار أفضل المتاح وأحيانًا لا يكون الأفضل ضمن المتاح".

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القاسم رفض المقارنة مع الدوريات الخليجية بسبب الفارق الكبير في عدد المباريات المدارة بحكام أجانب، مشيدًا بالحكام السعوديين ومؤكدًا قدرتهم إدارة أي مباراة كبيرة في الدوري السعودي.

واعترف المسؤول البارز في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحفظ بعض الحكام الأوروبيين على التحكيم في السعودية أو خارج القارة العجوز بشكل عام، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن هذا ليس بدافع تآمري بل لأسباب أخرى، إذ قال "حكام النخبة في أوروبا ليسوا ممنوعين من التحكيم هنا ولكن هناك تحفظ في تكليفهم خارج أوروبا بسبب ارتباطهم بالمباريات المحلية والقارية هناك، وهناك اتحادات محلية ترفض ذلك أيضًا وتفضل الاحتفاظ بحكامها لبطولاتها المحلية، وهناك أوقات تكون غير مناسبة لتخلي اتحاد ما عن حكامه، هل يُمكننا نحن مثلا إرسال أفضل حكامنا للخارج وقت إقامة كأس السوبر لدينا بحكام سعوديين، لا نستطيع بالطبع".

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