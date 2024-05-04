من أجل الحدث الضخم .. طلب مفاجئ من الهلال بشأن التتويج بدوري روشن السعودي

تعرف على الطلب الذي تقدم به الهلال قبل مباراة التتويج

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قدم نادي الهلال طلبًا مفاجئًا إلى رابطة دوري المحترفين، بشأن مباراة التتويج ببطولة دوري روشن السعودي الموسم الحالي، في ظل اقترابه من هذا الأمر.

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ويحتاج الهلال إلى 4 نقاط فقط من أجل التتويج ببطولة دوري روشن السعودي، في مباراتيه ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن، ثم الحزم بالجولة 31.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الهلال سيطلب أن يتم تتويجه في ملعبه "المملكة أرينا" في مباراته ضد الطائي بالجولة قبل الأخيرة ضمن منافسات دوري روشن.

وأضافت الصحيفة أن تتويج الهلال سيكون متوقفًا على جاهزية أرضيته ومرافقه للحدث الضخم، وإذا تعذر ذلك سيتم خوض مباراة الطائي على ملعب الملز وتتويج الفريق هناك بدلًا من ملعبه.

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وكانت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين، قد أعلنت عن نقل مباراة الهلال ضد الحزم إلى ملعب مدينة المير فيصل بن فهد "الملز"، بدلًا من المملكة أرينا، بسبب بطولة حلبة النار للملاكمة "RING OF FIRE".

ولن يحتفل الهلال أمام الحزم في ملعب الملز أو الوحدة خارج الملعب، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية إقامة المباراة على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، وتتويجه هناك.

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