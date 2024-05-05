وأخيرًا .. سعد اللذيذ يرد على اتهامات أنمار الحائلي: نعم الأهلي أكبر المستفيدين وليس الاتحاد أو الهلال!

"هذه آليات تسببت في اختلاف الدعم بين نادٍ وآخر!"

SHAHID

بعد أيام قليلة من صيحات أنمار الحائلي؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في نادي الاتحاد السعودي، خرج سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمشرف على برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب لتوضيح بعض الحقائق له.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحائلي عقب وداع العميد لكأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال، خرج مشككًا في دعم الأندية، مشددًا على أنه غير متساوٍ بين الجميع، وخص حديثه بالزعيم تحديدًا، قائلًا: "الهلال زادت قوته 150% عما كان عليه في الموسم الماضي، فيما ضعف الاتحاد بنسبة 150%، اكشفوا للجماهير حقيقة الدعم!".

حول هذا الطرح، وخلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي رد اللذيذ على الحائلي، في حضور إبراهيم القاسم؛ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبدالعزيز البقوص؛ المدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اللذيذ قال: "حرصنا على أن تكون الأندية شريكة لنا في العمل، يهمنا نجاح الدوري ورفعة منظومته، اليوم الأندية بالنسبة لنا شركاء نجاح، تم التواصل معهم من البداية، من بداية عملنا، تم الاجتماع والتنسيق معهم، الأندية هي من قامت باختيار اللاعبين، لم نوجه أي لاعب لأي مكان".

وأضاف: "أما التوزيعات تعتمد على عدة عوامل؛ المالية، الفنية، الإدارية وغيرها، كل هذه غير متساوية بين الأندية، البعض أوضاعه المالية لم تكن جيدة، نحن سددنا قضاياه المالية وهذا أثر بالتبعية على دعمه المالي في الاستقطابات، فالديون لعبت دورها، كذلك هناك عقود لاعبين كانت قائمة وحرصت الأندية على الحفاظ عليها، نحن ليس لدينا يد في ذلك، دورنا فقط هو استقطاب اللاعب، لكن الحاجة الفنية والبقاء على القديم شأن النادي، الأندية اختلفت في طريقة تعاملها واستغلت مواردها الشخصية للحفاظ على القديم".

المشرف على الاستقطابات أكمل: "لا ننسى أننا لسنا الجهة الوحيدة المسؤولة عن استقطاب الأجانب، فبعض الأندية لجأت لرموزها وأعضاء شرفها، بالإضافة إلى البنية التحتية كذلك مختلفة بين الأندية، البعض جهز بنيته التحتية سريعًا، والبعض لم ينجح، كل هذه نقاط تؤخذ في الاعتبار، وفي الأخير نحن لسنا مخولين لإدارة الأندية، الإدارات هي المسؤولة، نحن ندعم فقط، ولسنا الجهة الوحيدة".

وختامًا أكد أن البرنامج دعم الاتحاد بخمس صفقات أجنبية متساويًا مع الهلال والنصر، فيما كان أكبر المستفيدين هو الأهلي بست صفقات، مشيرًا إلى أن بقية اللاعبين سواء أجانب أو محليين أتوا بموارد ذاتية من الأندية نفسها.

SHAHID