"عودة غير مؤكدة" .. سالم الدوسري يفاجئ جماهير الهلال ويُسارع للحاق بقمة النصر!

هل يلحق أفضل لاعب آسيوي بقمة الهلال والنصر؟

SHAHID

في 26 أبريل، أعلن نادي الهلال عن حاجة سالم الدوسري، نجم الفريق المتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي، للعلاج والتأهيل لفترة تصل إلى 5 أسابيع، بعد إصابته في العضلة الخلفية، ليتأكد جمهور الزعيم من غيابه حتى نهاية الموسم.

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ويختتم الهلال مشواره في دوري روشن السعودي، بمواجهة الوحدة في 27 مايو، في الجولة 34 والأخيرة، فيما يستعد لملاقاة النصر، في قمة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يُتوقع أن تقام في ختام الشهر الجاري.

في المقابل، زفّ ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل، بشرى سارة لجماهير الهلال، مؤكدًا بدء استجابة سالم الدوسري للعلاج، ليثير تفاؤل الجماهير بشأن إمكانية اللحاق بنهائي كأس الملك.

ونشر الشهراني رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قائلًا "سالم الدوسري يبدأ التأهيل في الصالة الرياضية على الدراجة ومع تدريبات خاصة مع الطاقم الطبي".

وأضاف "التواجد في الصالة وبداية استخدام الدراجة معناها بداية نزول الألم والاستجابة في العلاج مع تبقي فترة 25 يومًا على نهائي كأس الملك".

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وكان الهلال قد توج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما يحتاج الزعيم لاقتناص 4 نقاط، لحسم التتويج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، حيث يتزعم الصدارة برصيد 83 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة من الجولة 28، أمام الأهلي، فيما يبتعد بفارق 9 نقاط عن النصر، الوصيف بـ74 نقطة.

SHAHID