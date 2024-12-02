أخبار الهلال اليوم | تحذير شديد اللهجة بشأن كوليبالي، والشباب يحتج رسميًا على حكم الديربي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 ديسمبر 2024.
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"لهذا فضّلته على النصر" .. حسين العلي يكشف كواليس انتقاله إلى الهلال وخسارة تحدي الأمير عبدالله بن مساعد
نجم الهلال السابق يكشف سر تفضيله على النصر..
"سيسألون عنه بعد 3 مباريات فقط" .. تحذير للهلال من إسقاط خاليدو كوليبالي محليًا وزميله السبب في الأزمة
المشكلة ليست في كوليبالي..
ماذا قال؟
"تحديات الهلال" تفجر ثورة ضد مايكل إيمينالو .. مطالبات بطرده وتكهنات حول اختفائه!
بعد هبوط الهلال إلى وصافة دوري روشن السعودي..
حارس مرمى النصر السابق: نجلي هلالي وكنت سأضرب علي البليهي في هذا الموقف
تصريح قد يُغضب الجمهور النصراوي من نجمه السابق
وصفه بالأسوأ .. الشباب يحتج رسميًا ضد حكم ديربي الهلال وطلب خاص بسبب "طرد نادر الشراري"
ماذا جاء في مضمون احتجاج الشباب ضد حكم مباراة الهلال؟
"أكثر من أندية تدعي العالمية" .. رسالة ساخرة تستغل إنجاز كارلوس إدواردو التاريخي بعد رحلته مع الهلال والأهلي!
كارلوس إدواردو يكتب التاريخ مع بوتافوجو..
"الأمر أصبح مسيطرًا على غرفة الملابس" .. مدافع سانتوس يكشف رأيه في عودة نيمار ورحيله عن الهلال
بعد أثار رحيله عن الهلال جدلًا كبيرًا في الشهر الماضي..
"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24
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"فنادق وطائرات خاصة لهم وأثر الحصير على جانبي" .. سعود الصرامي يشكو من غياب الإثارة في دوري روشن!
رسالة مثيرة للجدل من سعود الصرامي..
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025؟
كل ما تريد معرفته عن حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 وما هي الأسعار