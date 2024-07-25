أخبار الهلال اليوم | قائمة المهددين بالرحيل، وأعلى رواتب الدوري السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 25 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 يوليو 2024.

فرصة أخرى لقائمة المهددين بالخطر في الهلال

قرر المدرب جورج جيسوس منح المهددين بالخطر في الهلال فرصة أخرى حتى نهاية المعسكر الحالي المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

الهلال تخلى عن 7 لاعبين بالفعل، ومازال الجهاز الفني بقيادة البرتغالي المخضرم يدرس أوضاع مجموعة أخرى، تضم أسماءً مثل خليفة الدوسري، قلب الدفاع، الظهير حمد اليامي ومصعب الجوير وعبد الله رديف وأحمد أبو راسين، ليحسم مصيرهم خلال الأسبوعين القادمين.

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