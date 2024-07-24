يواصل الهلال استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، والمقام في النمسا.
ومن المنتظر أن يلعب الزعيم، أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ثالث التجارب الودية على ملعب فالستاديون وستندورف، بعد الفوز على كل من فينر نويشتات والعربي القطري.
وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة
ما موعد مباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟
موعد مباراة الهلال وصن داونز الودية، هو يوم الجمعة 26 يوليو 2024، على ملعب فالستاديون وستندورف.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
المباراة التالية
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟
لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الهلال - صن داونز
|الجمعة 26 2024،
17:00 مصر والسعودية
|تطبيق STC
|فالستاديون وستندورف
تشكيل الهلال المتوقع لمباراة صن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025:
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|ياسين بونو
|خط الدفاع
|ياسر الشهراني - حسان تمبكتي - علي البليهي - سعود عبد الحميد
|خط الوسط
|محمد كنو - روبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
|خط الهجوم
|ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش