بعد اختفاء "العضو الداعم" .. البكيري يكشف عن مفاجأة لجنة الاستقطاب إلى الهلال والنصر!

هل تنفرج الأزمة؟

هل تستجيب لجنة الاستقطاب لضغوط جماهير الهلال والنصر، بعد أزمة عدم وجود ميزانية للناديين من أجل ضم صفقات جديدة في ميركاتو الصيف؟

وتشهد الساعات الماضية، حملة جماهيرية واسعة لمطالبة لجنة الاستقطاب التابعة لوزارة الرياضة، بدعم الهلال والنصر، قبل الموسم الجديد، والذي سيشهد مشاركة الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع ثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن استعداد الأزرق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وقال الناقد الرياضي محمد البكيري، في رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، "بعد اختفاء عبارة تكفل (العضو الداعم) بأي صفقة من صفقات الصيف في القطبين العاصمين، ناديي النصر والهلال مقارنة بالموسم الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن اقتراب العملاقين من عقد صفقة إلى صفقتين كبرى لكل نادٍ، خلال الأيام القادمة، بدعم من لجنة الاستقطابات، التي لعبت دورًا تاريخيًا في ما يقارب (97%) من صفقات بطل الدوري ووصيفه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي ذلك في ظل قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح لأندية دوري روشن، بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين، في الموسم الجديد (2024-2025)، بشرط قيد لاعبَين اثنين من مواليد 2003 فما بعد، فيما تلقى الهلال والنصر، إخطارًا من برنامج الاستقطاب باستنفاد ميزانيتهما من الدعم، في الميركاتو الصيفي الجديد، بناءً على ما تم إنفاقه على صفقات الموسم الماضي.

يذكر أن لجنة الاستقطابات قد كشفت عن دعم أندية دوري روشن السعودي، بضم 97 لاعبًا خلال موسم الميركاتو الماضي، وتمكن النصر خلالها، من ضم 5 لاعبين، وهم (ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، أوتافيو مونتيرو)، فيما تعاقد الهلال، عبر دعم الاستقطاب، مع الخماسي (نيمار جونيور، مالكوم، سيرجي سافيتش، روبن نيفيش، خاليدو كوليبالي).