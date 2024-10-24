أخبار الهلال اليوم | قلب سعود عبد الحميد يُثير غضب الهلاليين، ومدى قانونية مشاركة نيمار في كأس الملك

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 أكتوبر 2024.

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هل يتحرك الهلال بشأن ثنائي الفريق؟

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التاريخ يتحدث..

تعرف على موقف نيمار من المشاركة في كأس الملك مع الهلال

بعد فوز الهلال على العين (5-4) في النخبة الآسيوية..

فهد العتيبي كان يتغنى بالهلال بعد فوزه الدراماتيكي على العين الإماراتي..

تعرف على تصرف محمد نور الذي لم يفعله سامي الجابر أو ماجد عبدالله..

هل تتفق معه؟

ماذا فعل نجم روما الإيطالي؟

هل مشاركة نيمار في النخبة الآسيوية نظامية أم لا؟

منافسة قوية تنتظر الهلال على هدفه القادم..

مدرب كورينثيانز السابق يتحدث عن نجوم الهلال والنصر

تعرف على النصائح التي وجهها مدرب الأخضر السابق لثنائي الهلال

شاهد ما تم نقاشه داخل أحد البرامج الإماراتية بشأن الأندية السعودية

GOAL

جدل قانوني بشأن قائمة الأندية السعودية في "النخبة الآسيوية"..

مشهد صادم في قمة العين والهلال..

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

جوكوفيتش ارتدى شعار الهلال في الأيام الماضية..

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

تطورات جديدة عن موقف نيمار الدولي.

النجم البرازيلي عاد للعب بعد عام من الغياب، ولكن حدث الكثير خلال هذا العام!

النجم البلحيكي أحد أهم المطلوبين في دوري روشن السعودي