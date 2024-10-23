"سيترك بصمة كبيرة مع الهلال" .. مكتشف ماركوس ليوناردو يكشف عن رأيه في انتقاله للهلال

مدرب كورينثيانز السابق يتحدث عن نجوم الهلال والنصر

كشف أنطونيو أوليفيرا مدرب كورينثيانز البرازيلي السابق، عن رأيه في انتقال النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من بنفيكا إلى الهلال، كما تحدث أيضًا عن ويسلي لاعب النصر وزميله بنفس الفريق الحارس البرازيلي بينتو.

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وقال أوليفيرا خلال تصريحاته مع صحيفة "الرياضية": "عملت مع ماركوس ليوناردو في سانتوس، عندما كنت مساعدًا للمدرب جيسوالدو فيريرا، حيث كنت مسؤولًا عن استكشاف المواهب في فرق الشباب، وحددت ليوناردو كمهاجم وقمت بتصعيده إلى الفريق الأول، ليبرز مع الفريق سريعًا لما يمتلكه من إمكانيات هائلة، ليصبح عنصرًا أساسيًا بالفريق".

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وأضاف: "مستوى ليوناردو تطور مبكرًا جدًا، ولا أشك في أنه يتمتع بجودة موهبة كبيرة، ورغم عدم مشاركته مع بنفيكا إلا أنني تابعته، ولفت انتباه جورج جيسوس مدرب الهلال الذي ضمه، ولكنني متأكد من أنه سيترك بصمة في الهلال".

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وتحول للحديث عن ويسلي لاعب النصر، حيث قال: "ويسلي كان لاعبًا في كورينثيانز وقدم مباريات جيدة مع فريقه، وأداء مبهر لفت انتباه العديد من الأندية، ويستطيع السيطرة على الكرة بامتياز، ويمتلك إمكانيات هائلة للتحسن خاصة في فهمه للعبة، وساعدني كثيرًا بجانب عدد من اللاعبين الآخرين، خلال فترة تواجدي في كورينثيانز".

واختتم أنطونيو حديثه: "النصر نجح في سد ثغرة حراسة المرمى بالتعاقد مع البرازيلي بينتو، الذي كان هدفًا لعدة أندية أوروبية، وهذا ما يثبت أنه هدف دقيق ويضمن الأمان الدفاعي لمن تعاقد معه".