فيديو | "أصوات القردة وهتاف مشين!" .. غضب برازيلي بعد إهانة ثلاثي الهلال ضد العين

مشهد صادم في قمة العين والهلال..

غضب كبير اجتاح البرازيليين؛ على هامش القمة الآسيوية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ونظيره العين الإماراتي، مساء يوم الإثنين الماضي.

الهلال فاز (5-4) على مستضيفه العين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتداول البرازيليون مقطع فيديو؛ يظهر تعرض ثلاثي السامبا المحترف في صفوف الهلال "نيمار جونيور، مالكوم دي أوليفيرا ورينان لودي"، لهتافات عنصرية من جماهير العين.

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وظهر في هذا المقطع؛ قيام جماهير الفريق الإماراتي بتقليد "أصوات القردة" ضد نيمار ومالكوم ولودي؛ بالإضافة إلى ترديدهم الكلمة الإسبانية "بوتا"، وهي ما تعني "عاهرة" باللغة العربية.

وعلق حساب باسم "جينجا بونيتو" على الواقعة العنصرية؛ بالقول: "هذا مقزز للغاية.. من العار أن هذه المشكلة لا تزال موجودة في كرة القدم، مع اقترابنا من عام 2025".

وأشار نفس الحساب إلى أن نيمار، الذي عاد للملاعب بعد غياب عام كامل، بسبب إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، ذهب لتحية جماهير نادي العين؛ إلا أنه تفاجئ بهم يقلدون "أصوات القردة" ضده.

الناديان دخلا في مناوشات عديدة، منذ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ عندما تمكن العين من "إقصاء" الهلال، من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يتوّج النادي الإماراتي باللقب في النهاية.

وكان لودي قد اشتكى بالفعل، بعد مباراة ليلة الإثنين الماضي، من "سوء" معاملة لاعبي وجماهير العين للزعيم الهلالي؛ قائلًا: "لقد أتينا إلى هُنا من أجل لعب كرة القدم فقط، وتحقيق الانتصار.. وفعلنا ذلك".

جدير بالذكر أن الهلال يحتل صدارة "منطقة الغرب" في مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة"، بينما يقبع العين في المركز الحادي عشر "قبل الأخير"، بنقطة وحيدة فقط، من تعادل وهزيمتين.