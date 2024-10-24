"تطبيق خاطئ للقانون" .. مشاركة نيمار الآسيوية تحرج الاتحاد السعودي بعد توضيح موقف نجم الهلال!

هل مشاركة نيمار في النخبة الآسيوية نظامية أم لا؟

لا يزال ملف مشاركة النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، في مباراة العين الإماراتي، بالجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، شائكًا لدرجة كبيرة، أثارت خلافًا بين خبراء القانون، وبات السؤال هو "هل مشاركة اللاعب قانونية أم لا؟".

نيمار جونيور، العائد إلى الملاعب بعد غياب سنة كاملة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، شارك بديلًا في مباراة العين الإماراتي، والتي شهدت فوز الهلال على ملعب هزاع بن زايد، بنتيجة (5-4)، في قمة كروية دسمة بالجولة الثالثة من مجموعة الغرب.

وقال أحمد الأمير، المستشار في القانون الرياضي الدولي، عبر منصة (إكس)، "اللاعب نيمار مقيد بطريقة فيها تطبيق خاطئ للقانون، ولم يتم إعلانها من قِبل صاحب الصلاحية لجميع الأندية. القاعدة العامة أن تطبق قواعد الانتقال المحلية في تسجيل اللاعبين، والسؤال الذي يفرض نفسه هل سمح المشرع للأندية السعودية بتسجيل للاعبين فوق العدد المسموح، وكان ذلك من خلال تعميم أو بيان إلحاقي لتعميم فترات التسجيل واشتراطاتها للموسم 2024-2025؟ الإجابة طبعًا: لا".

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وأضاف "لو أراد المشرع ذلك فكان يجب عليه الإفصاح والإعلان، لأن القوانين واللوائح والتعاميم ونصوصها والتعديل والإضافة عليها، لابد أن تعلن لتدخل حيز التنفيذ. مشاركة نيمار غير قانونية وهو غير مؤهل قانونيًا للمشاركة في البطولة، وسوف نشاهد يوم الثلاثاء في مباريات الكأس إثباتًا لذلك بعدم أهلية مشاركته، لأن مباريات الكأس تسمح بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين في قائمة الأندية".

وكان القانوني الرياضي سعود الرمان، قد كشف عن تواصله مع مسؤول اتحاد الكرة، والذي أكد أن مشاركة نيمار قانونية في دوري النخبة الآسيوية، بناءًا على خطوة الاتحاد بعدم تحديد عدد معين للاعبين الأجانب لكل فريق خلال فترات التسجيل، ويبقى العدد مفتوحًا للمشاركة في البطولات الخارجية.

ويتزعم الهلال صدارة جدول مجموعة الغرب، برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة في أولى ثلاث جولات، بعد فوزه على الريان القطري (3-1)، واكتساح الشرطة العراقي (5-0)، قبل تحقيق انتصار دراماتيكي على العين الإماراتي (5-4).