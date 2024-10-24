نجم العين الإماراتي السبب! .. "قلب" سعود عبد الحميد يثير غضب جماهير الهلال

ماذا فعل نجم روما الإيطالي؟

في ظل انتظاره للمشاركة الثالثة بقميص روما الإيطالي، بات الدولي سعود عبد الحميد، على موعد مع موجة انتقادات جديدة من قِبل جماهير الهلال، والسبب في إيموجي (قلب).

وانتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الهلال، في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، وغاب اللاعب عن 6 مباريات لفريق الذئاب - حتى الآن - في الدوري الإيطالي، حيث اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، بينما شارك مباراتين في الدوري الأوروبي، حيث لعب بديلًا في مواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني، وشارك أساسيًا أمام إلفسبورج السويدي.

ووجه عدد من المتابعين انتقادات للاعب سعود عبد الحميد، بعد إعجابه بمنشور للمغربي سفيان رحيمي، نجم فريق العين الإماراتي، عن مباراته أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أحرز فيها ثلاثة أهداف، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الهلال بنتيجة (5-4)، على ملعب هزاع بن زايد، بفضل هاتريك سالم الدوسري.

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وربط متابعون قيام سعود بوضع شعار الإعجاب على منشور رحيمي، بوجود أزمة بينه وبين إدارة الهلال، ورد آخرون بالحديث عن البرتغالي جواو كانسيلو الذي شغل مركز الظهير الأيمن بدلًا من عبد الحميد، ويقدم مستويات ممتيزة مع الأزرق هذا الموسم.

ويواصل الهلال تحقيق العلامة الكاملة، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، هذا الموسم، في مسابقتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة، فيما استهل الأزرق الموسم بالتتويج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، فضلًا عن تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد روما لملاقاة دينامو كييف الأوكراني، على ملعب الأولمبيكو، مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يبحث الجيالوروسي عن انتصاره الأول أوروبيًا، بعد تعادله مع أتلتيك بيلباو (1-1) وخسارته أمام إلفسبورج (0-1).