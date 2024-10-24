هل يستطيع نيمار المشاركة مع الهلال في كأس الملك؟ رأي قانوني يحسم الجدل

تعرف على موقف نيمار من المشاركة في كأس الملك مع الهلال

بعد مشاركته مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا ضد العين الإماراتي، بدأ الجميع يتساءل هي سيتمكن نيمار دا سيلفا من المشاركة مع الزعيم في كأس خادم الحرمين الشريفين أم لا؟

وعاد نيمار إلى الملاعب أخيرًا بعد غياب لمدة عام كامل، بسبب الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة.

وكشف القانوني عبد المجيد المنصور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نيمار لن يستطيع المشاركة قانونيًا مع الهلال في بطولة كأس الملك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب المنصور تغريدة يوضح فيها الأمر جاء نصها كالآتي: "فيما يخص مشاركة نيمار في كأس الملك لأن النظام يسمح بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين، فهذا غير صحيح ولا يستطيع المشاركة".

وأوضح: "لأن لوائح كأس الملك وكأس السوبر لم تسمح بمشاركة كل اللاعبين الأجانب المسجلين، وإنما قيدت ذلك باللاعبين الأجانب المسجلين في بطولة الدوري المشارك بها النادي".