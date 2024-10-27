أخبار الهلال اليوم | موقف ياسين بونو من مواجهة النصر، وهدية خاصة لجورج جيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 أكتوبر 2024.

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نجم الهلال اختار 11 نجمًا يُمثلون فريق أحلامه

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تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025

توصية خاصة قبل مواجهة الطائي في الكأس..

بديل ياسين بونو تعرض للكثير من العصبية من مدرب الهلال وزملائه .. لكن كوليبالي لديه مبرره!

تهكم جديد من الإعلامي السعودي على النجم المغربي!

سافيتش ساهم في انتصار الهلال على التعاون

المدرب البرتغالي يكشف عن آخر تطورات حارس الفريق ياسين بونو

البليهي يتحدث عن سر الهدوء داخل الملعب

الهلال فاز ولكن هناك الكثير من المشاكل!

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

GOAL

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الطائي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

سافيتش يوقع على خامس أهدافه مع الهلال هذا الموسم..

ما قدمه الربيعي أثار غضب المدرب البرتغالي

"جمهور الهلال مُستغل وتذاكر مباراة النصر غالية جدًا"..

الهلال يواجه النصر في 1 نوفمبر ضمن أسبوع الديربيات..

هل سيشارك لابورت ضد الهلال؟