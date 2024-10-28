موعد مباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الطائي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يلتقي كل من الطائي والهلال ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025" على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

ويدخل الهلال المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يستمر به على منصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الطائي والهلال على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الطائي - الهلال الثلاثاء 29 أكتوبر 2024،

18:05 السعودية ومصر SSC HD الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي في كأس الملك السعودي 2024-2025: