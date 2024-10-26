عين على الحكم | سيرجي سافيتش بعيون نصراوية .. كاد أن ينهي حياة لاعب التعاون!

سافيتش يوقع على خامس أهدافه مع الهلال هذا الموسم..

قدم الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقطة مثيرة للجدل، في مباراة التعاون، ليصبح محور حديث الأوساط النصراوية، بسبب مخالفته التي لم تواجَه ببطاقة حمراء.

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وتمكن سافيتش من التوقيع على ثاني أهداف الهلال في مرمى التعاون، خلال المباراة المُقامة على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وتحدث نشطاء نصراويون عن لقطة سافيتش مع لاعب التعاون وليد الأحمد، وقيام نجم الهلال بارتكاب مخالفة دفع وجه اللاعب بيده، ليسقط الأخير على الأرض، والذي تم التعليق عليه بشكل ساخر إن سيرجي كاد أن ينهي حياة أحد اللاعبين، فضلًا عن لقطة أخرى للصربي بتدخل متهور على اللاعب فلافيو، فيما قرر الحكم الكولومبي أندرياس بورخاس، عدم إشهار أي بطاقة صفراء أو حمراء للاعب.

ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على الهلال، الجمعة المُقبلة، على ملعب الأول بارك، ضمن أسبوع الديربيات الذي تستضيفه الجولة التاسعة من دوري روشن.

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ووقع سيرجي سافيتش على الهدف الثاني مع الهلال في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، فيما يعد هدفه رقم 5 بكافة المسابقات، بعدما سجل هدفين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهدفًا في كأس الدرعية للسوبر السعودي.