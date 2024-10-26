بعد إصابته ضد الخلود .. إيميريك لابورت يحسم موقفه من المشاركة ضد الهلال بديربي الرياض

هل سيشارك لابورت ضد الهلال؟

حسم المدافع الإسباني إيميريك لابورت مدافع نادي النصر، مصيره من المشاركة في ديربي الرياض أمام الهلال، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الخلود.

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وشهدت الدقيقة 32 من مباراة النصر ضد الخلود، تعرض لابورت للإصابة، مما استدعى المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لاستبداله، حيث شارك بدلًا منه محمد آل فتيل.

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ونشر لابورت عبر حسابه على منصة "إنستجرام" في قصية "القصص" فيديو قصير له علق عليه قائلًا: "أنا أشعر بأنني بخير، شكرًا لكم".

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وتابع: "أحتاج إلى يوم واحد من أجل التعافي"، في إشارة منه إلى أنه سيكون جاهزًا لمباراة النصر المقبلة ضد التعاون يوم الثلاثاء المقبل، بدور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الهلال مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.