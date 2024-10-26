"لن أفشي السر" .. سيرجي سافيتش يرفض الكشف عن أسباب نتائج الهلال الإيجابية!

سافيتش ساهم في انتصار الهلال على التعاون

رفض النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط نادي الهلال، الإفصاح عن سر تفوق فريقه منذ موسم ونصف في جميع البطولات، وتحقيق النتائج الإيجابية.

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وقاد سافيتش الهلال للفوز على التعاون بهدفين دون رد، حيث سجل الهدف الثاني في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال سافيتش خلال تصريحات لقناة SSC: "المباراة كانت صعبة، وعلينا أن نستمر على هذا الأداء، والأهم اليوم هو تحقيق الفوز والحصول على النقاط".

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وعند سؤاله عن سر انتصارات الهلال، رد الصربي: "إذا كان هناك سر وراء هذه الانتصارات، فبالتأكيد لن أستطيع أن أفشيه لك".

واختتم سافيتش تصريحاته قائلًا: "الأمور صعبة جدًا وهناك الكثير من المباريات هذا الشهر، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا، ونتمرن كما يجب لتحقيق الفوز في المباريات".